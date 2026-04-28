Celebran el Día de la Niñez con una semana de cultura, arte y diversión en todo el estado

Con una amplia agenda de experiencias artísticas, lúdicas y educativas, la Secretaría de Cultura de Jalisco conmemorará el Día de la Niñez con actividades gratuitas y familiares en diversos municipios del estado.
La programación busca fomentar la convivencia, el aprendizaje y la expresión creativa de las infancias, consolidando el acceso a la cultura como un derecho para todas y todos.
Agenda día por día:
28 de abril
Martes Musicales: Presentación de la joven pianista Catherine Andrea Mendoza.
- Hora: 19:00 horas.
- Lugar: Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Guadalajara.
- Actividad destacada: Recital de piano con talento infantil y juvenil.
29 de abril
Maratón de clases de danza:
- Lugar: Foro de Arte y Cultura, Guadalajara.
- Contexto: Celebración del Día Internacional de la Danza.
- Oferta: Sesiones de diversos estilos para diferentes edades.
Encuentros Sonoros en el Alarife:
- Lugar: Teatro Alarife Martín Casillas.
- Actividad: Repertorio musical especialmente diseñado para público infantil.
30 de abril | Día de la Niñez
Danza Mostro:
- Lugar: Edificio Arroniz, Guadalajara.
- Actividad: Concierto interactivo con acercamiento escénico al rock para niñas y niños.
Festival de Culturas Vivas de la Ribera:
- Lugar: Ribera de Chapala.
- Oferta: Títeres, teatro, música y actividades culturales familiares.
Programa ECOS:
- Lugar: Parque de la Cristianía.
- Actividad: Concierto con participación de niñas, niños y jóvenes en formación artística.
2 de mayo
Presentaciones ECOS:
- Lugar: Jamay.
- Actividad: Participación de núcleos artísticos comunitarios.
3 de mayo
Teatro familiar en Ajijic:
- Obras: “Estampas de La Boca” y “Las extravagantes aventuras del infante Patatús”.
- Actividad: Funciones de teatro de títeres para toda la familia.
Durante toda la semana
Centros de lectura y formación:
- Sedes: Centro Estatal de Fomento a la Lectura y Centro de Formación Lectora en Ocotlán.
- Oferta: Talleres creativos, actividades lúdicas y sesiones de lectura para niñas y niños.
Con esta programación, Jalisco ofrece una celebración integral para las infancias, acercando el arte, la cultura y la formación a múltiples comunidades del estado.
PARA SABER
Programación completa:
https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/ok_abril_AGENDA_infantil_1.pdf