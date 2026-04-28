Celebran el Día de la Niñez con una semana de cultura, arte y diversión en todo el estado

Con una amplia agenda de experiencias artísticas, lúdicas y educativas, la Secretaría de Cultura de Jalisco conmemorará el Día de la Niñez con actividades gratuitas y familiares en diversos municipios del estado.

La programación busca fomentar la convivencia, el aprendizaje y la expresión creativa de las infancias, consolidando el acceso a la cultura como un derecho para todas y todos.

Agenda día por día:

28 de abril

Martes Musicales: Presentación de la joven pianista Catherine Andrea Mendoza.

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Guadalajara.

Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Actividad destacada: Recital de piano con talento infantil y juvenil.

29 de abril

Maratón de clases de danza:

Lugar: Foro de Arte y Cultura, Guadalajara.

Foro de Arte y Cultura, Guadalajara. Contexto: Celebración del Día Internacional de la Danza.

Celebración del Día Internacional de la Danza. Oferta: Sesiones de diversos estilos para diferentes edades.

Encuentros Sonoros en el Alarife:

Lugar: Teatro Alarife Martín Casillas.

Teatro Alarife Martín Casillas. Actividad: Repertorio musical especialmente diseñado para público infantil.

30 de abril | Día de la Niñez

Danza Mostro:

Lugar: Edificio Arroniz, Guadalajara.

Edificio Arroniz, Guadalajara. Actividad: Concierto interactivo con acercamiento escénico al rock para niñas y niños.

Festival de Culturas Vivas de la Ribera:

Lugar: Ribera de Chapala.

Ribera de Chapala. Oferta: Títeres, teatro, música y actividades culturales familiares.

Programa ECOS:

Lugar: Parque de la Cristianía.

Parque de la Cristianía. Actividad: Concierto con participación de niñas, niños y jóvenes en formación artística.

Día de la Niñez

2 de mayo

Presentaciones ECOS:

Lugar: Jamay.

Jamay. Actividad: Participación de núcleos artísticos comunitarios.

3 de mayo

Teatro familiar en Ajijic:

Obras: “Estampas de La Boca” y “Las extravagantes aventuras del infante Patatús”.

“Estampas de La Boca” y “Las extravagantes aventuras del infante Patatús”. Actividad: Funciones de teatro de títeres para toda la familia.

Durante toda la semana

Centros de lectura y formación:

Sedes: Centro Estatal de Fomento a la Lectura y Centro de Formación Lectora en Ocotlán.

Centro Estatal de Fomento a la Lectura y Centro de Formación Lectora en Ocotlán. Oferta: Talleres creativos, actividades lúdicas y sesiones de lectura para niñas y niños.

Con esta programación, Jalisco ofrece una celebración integral para las infancias, acercando el arte, la cultura y la formación a múltiples comunidades del estado.

PARA SABER

Programación completa:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/ok_abril_AGENDA_infantil_1.pdf