La Ciudad celebra a la niñez con actividades gratuitas en toda la ciudad

Con una programación que abarca más de 11 sedes culturales y espacios públicos, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, impulsa “Bitácora de Aventuras”, una agenda especial para conmemorar el Día de la Niñez bajo el lema Guadalajara LATE con las niñas y los niños.

Las familias podrán disfrutar de actividades gratuitas enfocadas en el juego, el aprendizaje, el arte y la convivencia comunitaria, con opciones distribuidas en museos, bibliotecas, parques y centros culturales del municipio.

Día de la Niñez

Opciones destacadas para disfrutar:

Jueves 30 de abril | Día de la Niñez

Biblioteca Fray Antonio de Segovia (15:00 h): Convivio familiar, juegos tradicionales y concurso de talentos.

Convivio familiar, juegos tradicionales y concurso de talentos. Centro Cultural San Andrés (16:00 h): Tarde recreativa con juegos, premios y carrera infantil.

Tarde recreativa con juegos, premios y carrera infantil. Centro Creativo La Ferro (16:00 h): Actividades lúdicas, espectáculos y premios.

Actividades lúdicas, espectáculos y premios. Globo Museo de la Niñez:

Taller “Burbujeando” (11:00 y 16:00 h)



“Veterinario por un día” (12:30 h)



Obra teatral “Invasión Monstruosa” (14:00 h)



Concierto para bebés (16:00 h)



Presentación de coro y violines (17:00 h)

Museo del Periodismo (MUPAG):

Mural colectivo “Garabatos MUPAG” (12:00 h)



Taller de figuras 3D (14:30 h)



Taller de grabado (18:00 h)



“Dibujando bajo las estrellas” (20:00 h)

Centro Cultural Atlas (18:00 h): Festival de la niñez con rifas, concursos y dinámicas recreativas.

Día de la Niñez

Viernes 2 de mayo

Museo de Paleontología: Taller “Planta tu salsa” (12:00 y 13:00 h).

Taller “Planta tu salsa” (12:00 y 13:00 h). Museo de la Ciudad: Taller “Memorias en tela” (12:00 h).

Día de la Niñez

Sábado 3 de mayo