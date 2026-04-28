La Ciudad celebra a la niñez con actividades gratuitas en toda la ciudad

Con una programación que abarca más de 11 sedes culturales y espacios públicos, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Cultura, impulsa “Bitácora de Aventuras”, una agenda especial para conmemorar el Día de la Niñez bajo el lema Guadalajara LATE con las niñas y los niños.
Las familias podrán disfrutar de actividades gratuitas enfocadas en el juego, el aprendizaje, el arte y la convivencia comunitaria, con opciones distribuidas en museos, bibliotecas, parques y centros culturales del municipio.
Opciones destacadas para disfrutar:
Jueves 30 de abril | Día de la Niñez
- Biblioteca Fray Antonio de Segovia (15:00 h): Convivio familiar, juegos tradicionales y concurso de talentos.
- Centro Cultural San Andrés (16:00 h): Tarde recreativa con juegos, premios y carrera infantil.
- Centro Creativo La Ferro (16:00 h): Actividades lúdicas, espectáculos y premios.
- Globo Museo de la Niñez:
- Taller “Burbujeando” (11:00 y 16:00 h)
- “Veterinario por un día” (12:30 h)
- Obra teatral “Invasión Monstruosa” (14:00 h)
- Concierto para bebés (16:00 h)
- Presentación de coro y violines (17:00 h)
- Museo del Periodismo (MUPAG):
- Mural colectivo “Garabatos MUPAG” (12:00 h)
- Taller de figuras 3D (14:30 h)
- Taller de grabado (18:00 h)
- “Dibujando bajo las estrellas” (20:00 h)
- Centro Cultural Atlas (18:00 h): Festival de la niñez con rifas, concursos y dinámicas recreativas.
Viernes 2 de mayo
- Museo de Paleontología: Taller “Planta tu salsa” (12:00 y 13:00 h).
- Museo de la Ciudad: Taller “Memorias en tela” (12:00 h).
Sábado 3 de mayo
- Museo de la Ciudad: Actividad “Lotería de Arte” (12:00 h).