“Pinocho”: Encanto clásico con una mirada contemporánea

Me sorprende la cantidad que hay de adaptaciones cinematográficas de esta historia y más me sorprende cómo cada adaptación ha ido mostrando visiones distintas, desde la película clásica de Disney hasta la versión de nuestro mítico Guillermo del Toro, desde versiones infantiles hasta bastante adultas, siempre dejando valiosas aportaciones.

“Pinicho"

Dirigida por Ígor Voloshin, esta no es solo una adaptación más; es una propuesta visualmente impactante que combina la nostalgia de hace medio siglo con un mensaje profundamente necesario para el mundo como lo vivimos ahora.

Más que un cuento, “Pinocho” es una lección de identidad. A diferencia de otras versiones, este filme se centra en la importancia de permanecer fiel a uno mismo. Es la crónica del difícil, pero valiente camino de quien se atreve a ser diferente. La película explora cómo el amor incondicional no es solo un sentimiento, sino una fuerza capaz de obrar milagros y transformar realidades.

“Pinicho"

Para los niños y para los adultos, “Pinocho” es un viaje épico lleno de colores, personajes fantásticos y aventuras emocionantes. Un análisis profundo sobre la integridad, la resiliencia y la aceptación de la diferencia.

Esta producción rinde homenaje a la rica tradición literaria y cinematográfica de Europa del Este. Basada en la obra maestra “La llave de oro, o Las aventuras de Pinocho” de Alexéi Tolstói.

Aun con nombres algo cambiados, es fácil identificar a cada uno de esos personajes entrañables que ya conocemos, pero que nos muestran un enfoque diferente, aunque básicamente es la historia que ya conocemos. También conoceremos a personajes nuevos bastante pintorescos.

“Pinicho"

La trama nos cuenta lo siguiente: en su juventud, Carlo era un hombre alegre y lleno de energía, felizmente casado y soñando con tener un hijo. Sin embargo, tras perder a su esposa a temprana edad, se desilusionó de la vida y se mudó a una pequeña y pobre habitación donde envejeció en soledad. Sin que Carlo lo supiera, tres cucarachas mágicas vivían en su estrecho cuarto y lo cuidaban desde hacía mucho tiempo.

Ya desde aquí vemos que nos cambiaron la historia clásica, pero nos empieza a envolver la novedad.

“Pinicho"

La historia comienza cuando las cucarachas mágicas deciden ayudar a Carlo. Le roban una llave dorada a Tortilla la Tortuga, se la entregan a Carlo y trazan un camino de aserrín que conduce a una puerta pintada con una chimenea. Al abrir esta puerta mágica, el sueño de Carlo de tener un hijo se cumple… pero no de la manera habitual. Chispas mágicas emergen de la puerta y comienzan a tomar forma como un niño. En ese momento, Tortilla aparece furiosa reclamando su llave. Asustadas, las chispas se esconden dentro de un tronco que está en el suelo. Tras la partida de Tortilla, Carlo descubre que el tronco ha cobrado vida y da origen a un niño de madera llamado Pinocho. Por primera vez en muchos años, Carlo vuelve a sentir felicidad e incluso a reír. Le enseña italiano a Pinocho y sueña con que su hijo logre grandes cosas: quizás convertirse en médico o abogado.

Creyendo ingenuamente que el hecho de ser de madera no limitará el futuro de Pinocho, Carlo le transmite esa idea a su hijo. Cambia su abrigo por un libro del alfabeto y lleva a Pinocho a la escuela.

“Pinicho"

Mientras Carlo convence al maestro de aceptar a su hijo “no del todo común”, Pinocho se mezcla con los niños que juegan durante el recreo. Al ver que la cabeza de Pinocho puede girar 360 grados, se burlan de él. Pinocho no entiende que se están burlando. En ese momento, Carlo irrumpe para rescatar a su hijo e intenta llevárselo a casa. Pero Pinocho se resiste; él siente que se estaba divirtiendo. Carlo le explica que es diferente a los demás y que “no se puede ser amigo de quienes te rompen”. Enfadado por esta revelación, Pinocho culpa a Carlo por haberlo hecho “de madera” y huye.

Pinocho llega a un teatro y cambia su libro del alfabeto por una entrada para ver un espectáculo, donde por culpa de un malentendido termina actuando en el escenario y, como todos recordamos, es ahí donde todo empieza a complicarse y comienza la verdadera aventura.

Pinocho

“Pinocho” es una historia sobre la importancia de permanecer fiel a uno mismo en cualquier situación. Es la historia del difícil camino de alguien que es diferente de los demás, porque cada uno de nosotros es diferente. Una historia sobre cómo el amor incondicional, al final, obra milagros.

Cuenta con una banda sonora magistral: la música está a cargo del Artista del Pueblo de Rusia, Alexéi Rybnikov. Rybnikov, quien compuso la banda sonora original de 1975, regresa para actualizar sus melodías icónicas, creando un puente generacional a través del sonido.

En un mundo que a menudo exige uniformidad, este estreno nos recuerda que nuestra mayor fortaleza radica en nuestra autenticidad. Es una invitación a amar, cuidar y creer que, sin importar las dificultades, la esencia humana (y de madera) siempre prevalece.

Recomendable para cinéfilos que gustan de historias provocativas con giros inesperados.Una historia para compartir en familia y recordar que cada quien tiene su propio camino.

¡Nos vemos en el cine!

“Pinicho"

DATO

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