Guachimontones celebrará el equinoccio con festival cultural y actividades ancestrales

El Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand” se sumará al Festival de Equinoccio 2026 con una programación que combina tradición, divulgación histórica y expresiones artísticas, del 20 al 22 de marzo en el municipio de Teuchitlán. La celebración busca consolidarse como un espacio de encuentro entre el pasado prehispánico y las manifestaciones culturales contemporáneas.

Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”

El festival contará con diversas sedes, entre ellas la Casa de la Cultura, la Plaza Principal y el propio centro interpretativo, donde se desarrollarán actividades como un desfile inaugural, conferencias, talleres, presentaciones de libros, así como exposiciones plásticas y fotográficas. El objetivo es acercar al público al legado histórico del occidente de México a través de distintas disciplinas.

Guachiomontones

Entre los eventos más destacados se encuentran las exhibiciones del juego de pelota, rituales de danza prehispánica, presentaciones musicales y sesiones de DJs, además de recorridos guiados por la zona arqueológica de Guachimontones, considerada uno de los principales atractivos del programa por su relevancia cultural e histórica.

Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”

El sitio arqueológico, vinculado a la Tradición Teuchitlán, alcanzó su auge entre el 300 a.C. y el 450 d.C., y se distingue por sus estructuras circulares concéntricas, únicas en México. Descubierto en 1970 por el arqueólogo Phil Weigand, su restauración inició a finales de los años noventa, posicionándolo como uno de los complejos más importantes del occidente del país.

Además de su valor histórico, el centro interpretativo ha sido reconocido por sus prácticas sustentables, al recibir en 2020 el Premio Fénix de la Sociedad de Escritores de Viajes Americanos.

Guachiomontones

Como parte del programa del festival, la pieza “Ehécatl” ofrecerá una experiencia sensorial de danza prehispánica los días 21 y 22 de marzo a las 16:00 horas, evocando las raíces ancestrales del sitio y reforzando el propósito del equinoccio: revalorar el patrimonio cultural a través de la conexión entre pasado y presente.

Guachiomontones

Datos