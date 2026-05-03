Profesores de música exigen que se les otorguen plazas laborales en preescolar

Los maestros de música se sienten abandonados.

En Jalisco, hay entre 600 y 650 maestros de educación musical que les dan clases a los niños de preescolar en escuelas públicas de los subsistemas estatal y federal.

De ese total, apenas alrededor de 200 tienen plaza laboral de base y el resto no tiene su empleo seguro, reciben su pago por hora-clase, no pago por jornada, lo que los tiene en una situación laboral de precariedad.

Omar Salcedo, maestro de educación musical en el nivel preescolar, quien pertenece a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solicitó a los gobiernos estatal y federal que atiendan este reclamo y les otorguen la plaza laboral a todos los profesores.

“Estamos aquí para luchar por nuestra basificación. Los maestros de música, no todos están basificados. Tenemos muchas necesidades, entre ellas, la basificación, existen muchos compañeros que cubren interinatos desde hace años, pero no se les ha basificado. Esto, a causa del Usicaam, no nos han cumplido. Ni siquiera nos dejan participar en procesos de promoción horizontal, mucho menos en los verticales. No tenemos derecho a una superación salarial, nos están borrando del mapa, a pesar de que, en el artículo tercero constitucional, se expresa que toda la niñez mexicana en escuelas públicas, tiene derecho a una educación musical”, expresó.

Un grupo de maestros de música afiliado al SNTE participó en la marcha del Día del Trabajo, el 1 de mayo, y ahí aprovecharon para expresar sus exigencias y carencias.

Un factor que les impide lograr mejores salarios es el sistema de promoción que regula el Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros). Por ello, piden que ese mecanismo se anule y que se forme otro sistema de ascensos.

“¿Cuántos tenemos base de esa cantidad? Yo creo que apenas una tercera parte. Se nos paga por hora, a nosotros no se nos paga por jornada, aunque hay algunos compañeros del estado que sí trabajan por jornada, pero los federalizados se nos paga por hora. Eso hace que nuestras horas se dividan en diferentes centros de trabajo y somos maestros que debemos trabajar en diferentes lugares”, dijo.

En promedio, cada maestro atienda a cuatro planteles de preescolar para tener un ingreso regular. Sin embargo, no tienen certeza ni seguridad de su empleo.

En lo personal, Omar Salcedo relató que él da clases en seis planteles de preescolar, en los turnos matutino y vespertino, en Tonalá y Tlaquepaque.

Las clases de música en preescolar son muy importantes, dijo el maestro, porque es un lenguaje que, en esta etapa temprana de la vida, les abre la mente a los pequeños, les despierta sus ideas y aprenden de una mejor manera. Sin embargo, no todos los planteles de preescolar tienen docente de música en Jalisco.