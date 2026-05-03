Puerto Vallarta acelera su proyección global con el Downhill & Free Style 2026

Puerto Vallarta fue sede de la edición 2026 del Downhill & Free Style, un evento internacional de deporte extremo que fortaleció el posicionamiento de Jalisco dentro del turismo de aventura y deportivo.

Downhill & Free Style 2026 (Axel Rosas)

Durante el puente vacacional de mayo, más de 40 riders de élite de al menos 12 países participaron en esta competencia que reunió velocidad, freestyle y espectáculo en un circuito urbano de talla mundial.

La justa formó parte de la estrategia estatal “Año de los Mundiales 2026”, impulsada por la Secretaría de Turismo de Jalisco para atraer más de 100 eventos globales.

Downhill & Free Style 2026

Turismo deportivo impulsa ocupación y proyección internacional

La competencia atrajo a más de 22 mil asistentes y generó una importante derrama turística, respaldada por la infraestructura hotelera de Puerto Vallarta, que cuenta con 456 establecimientos de hospedaje y 27 mil 504 habitaciones.

Además de su impacto económico, el encuentro recibió amplia cobertura mediática internacional a través de cadenas como ESPN, Fox, Disney+, National Geographic, Televisa y TV Azteca, reforzando la imagen del destino como punto estratégico para deportes extremos. El turismo deportivo representa cerca del 10 por ciento del gasto turístico mundial, consolidándose como uno de los segmentos de mayor crecimiento.

Downhill & Free Style 2026

Un circuito entre montaña, ciudad y mar

La ruta inició en el Mirador del Cerro de la Cruz y descendió hasta el Océano Pacífico, atravesando calles, escalinatas y zonas emblemáticas del centro de Puerto Vallarta. El diseño técnico de la pista estuvo a cargo de especialistas internacionales como Ollie Wilkins, Christian Fairclough y Liam Mason.

El destino ofreció no solo condiciones ideales para la competencia, sino también infraestructura turística, paisajes naturales y experiencias urbanas que consolidan su atractivo para visitantes y atletas. Como parte de las actividades complementarias, riders internacionales impartieron clínicas gratuitas para niñas, niños y jóvenes locales, promoviendo la práctica segura del deporte.

Downhill & Free Style 2026 (Axel Rosas)

Participación internacional y campeones del 2026

En esta edición participaron competidores de República Checa, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Grecia y México, con figuras de talla mundial como Tomáš Slavík, Sam Pilgrim, Bienvenido Aguado, Nicholi Rogatkin, Antoine Bizet, Rémy Métailler, Kilian Bron y Johny Salido.

Ganadores:

Prueba de velocidad

Primer lugar: Camilo Sánchez

Segundo lugar: Jero Paez

Tercer lugar: Fabián Alcántar

Freestyle

Primer lugar: Nicholi Rogatkin

Segundo lugar: Bienvenido Aguado

Tercer lugar: Sam Pilgrim

Best Trick

Bienvenido Aguado

Con miras a una nueva edición en 2027, Jalisco reafirma su capacidad para albergar eventos internacionales de alto impacto y fortalece su liderazgo como destino clave para el turismo deportivo y de aventura.