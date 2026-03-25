La tradición de los Altares de Dolores en el Museo de las Artes Populares

En el marco del programa Jueves de Historia y Patrimonio, la Secretaría de Cultura de Jalisco llevará a cabo una jornada dedicada a la tradición de los Altares de Dolores el viernes 27, en el Museo de las Artes Populares de Jalisco.

Altare de Dolores

La actividad busca acercar al público a una de las prácticas más representativas de la Semana Santa en el estado, a través de una experiencia que combina reflexión histórica y participación colectiva.

La sesión iniciará con la conferencia “Lágrimas de María: La tradición de los Altares de Dolores en Guadalajara”, impartida por José Daniel López Hernández, Jefe de Patrimonio Histórico de la dependencia estatal.

Altare de Dolores

Durante su intervención, se abordarán los orígenes, significados y transformaciones de estos altares, así como su presencia tanto en espacios urbanos como en el ámbito doméstico, destacando su vigencia dentro de la cultura local.

A lo largo de la charla se analizarán también los elementos simbólicos, materiales y visuales que conforman estos altares, así como su papel dentro de las prácticas colectivas propias de la Semana Santa.

Posteriormente, se realizará el encendido del Altar de Dolores, retomando la tradición del viernes previo al Domingo de Ramos, momento en que históricamente se activaban estos espacios devocionales. Como parte de esta costumbre, se ofrecerá agua fresca a las y los asistentes.

La instalación propone un diálogo entre la tradición y su interpretación contemporánea, integrando investigación, práctica cultural y experiencia viva en un mismo espacio.

Altare de Dolores

La entrada es libre y la cita es el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas en el Museo de las Artes Populares de Jalisco, ubicado en San Felipe #211, en el Centro de Guadalajara.