“La historia de Jesús, su familia y la aparición del cristianismo como no te la habían contado hasta ahora…”.

Libro “El equívoco: El Evangelio según Judas de Nazaret”, de Héctor Daniel Olivera Campos

¿Tenía Jesucristo un hermano gemelo? Héctor Daniel Olivera Campos (Barcelona, 1965) nos lanza la pregunta y revela con “El equívoco: El Evangelio según Judas de Nazaret”, novela a dos partes, la compleja e insospechada dimensión de un inesperado personaje: Judas, a quien los textos canónicos y apócrifos revelan como el hermano gemelo de Jesús de Nazaret. Texto que relata, en primera persona, la vida de Judas, cuenta al lector su propia historia y la de su familia, así como las circunstancias que rodearon la muerte del Mesías. Tras el trágico acontecimiento de la crucifixión, el protagonista, movido por un impulso, tomará una decisión que tendrá consecuencias imprevisibles y cambiará el mundo para siempre…

Héctor Daniel Olivera Campos, estoy seguro que lo conocen, es un apasionado de la literatura y de la historia. Autor de numerosos textos, suma ya “Lo escrito permanece” (Juego metaliterario que evoca personajes clásicos y arquetípicos para interrogarlos y desmenuzarlos palabra a palabra con mirada aguda y lenguaje preciso, llevándolos al borde del punto límite de su existencia ficcional, allí donde las certezas del personaje tambalean y el mito se fragmenta), “La última sonrisa del dinosaurio” (Antología de microrrelato, relato breve y nanorrelato en los que prevalece lo lúdico, además de lo jocoso sin moralinas ni pretensiones, en la que su autor despliega su peculiar y mordaz visión del mundo a través del humor) y “Los jinetes de la epocaelipsis: Es época de elipsis, es tiempo de microrrelatos”.

Héctor Daniel Olivera Campos

Olivera Campos ha sido Ganador de numerosos permiso: Primer Premio en el “I Concurso de Microrrelatos ELACT” (Cartagena, 2013); “Cibercertamen literario Hypatia de Alejandría de literatura breve” (Quinta y novena edición, 2013 y 2017, “III Certamen de Microrrelatos historia Francisco Gijón” (2015); “XI Premio Saigón de Literatura” (2017); “XV Premio de Relato Corto El coloquio de los perros” (2017); “I Certamen de relato corto Té Cuento” (2018); “IV Certamen de cuentos de Ultramar” (2018); “XIV Concurso de Relatos de Relatos Viaje Moleskin” (2019); “III Concurso de Relato Hiperbreve de Rivas-Vaciamadrid2 (2020); 2IX concurso de microrrelatos Ribera Sacra-Parada de Sil2 (2021).

También ha quedado en segundo y tercero lugar, así como finalista, en otros concursos y ha publicado en diversas antologías y revistas literarias de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Puede conocer más de su obra en su Blog: “Objetos perdidos”:

hectordanielolivera.blogspot.com