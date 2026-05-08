Contra la corriente del dolor y la violencia: un monólogo que sacude desde lo íntimo

Hay obras que entretienen y otras que atraviesan. “A contracorriente (Testimonial del salmón)” pertenece a esas historias que incomodan, conmueven y dejan eco mucho después de que cae el telón.

“A contracorriente (Testimonial del salmón)”, actuación de Ixchel De Niz

Bajo la dramaturgia y actuación de Ixchel De Niz, y la dirección de Miguel Lugo, este monólogo testimonial apuesta por un teatro íntimo y visceral que pone sobre la mesa temas como la violencia de género, la maternidad, la separación y la reconstrucción personal.

La protagonista utiliza metáforas marinas para narrar su historia. Peces y criaturas del océano se convierten en símbolos emocionales: la langosta que no percibe el aumento de temperatura hasta hervir y el salmón que nada contracorriente para sobrevivir.

Desde ahí, la obra construye un relato lúcido y mordaz que viaja entre el humor negro y la vulnerabilidad más cruda, mientras la narradora enfrenta el caos de escapar de una relación violenta y criar a su hijo —su “salmón bebé”— en medio del miedo, el desgaste emocional y las fallas del sistema.

“A contracorriente (Testimonial del salmón)”, actuación de Ixchel De Niz

Lejos de instalarse únicamente en el dolor, la puesta también habla de resistencia y autonomía. La protagonista encuentra refugio en la memoria, en la sororidad inesperada y en la posibilidad de reconstruirse desde la rabia y la dignidad. El texto evita romantizar el sufrimiento y, en cambio, reivindica a las mujeres que cargan con la etiqueta de “víctimas” como sobrevivientes capaces de volver a su origen, a su cuerpo y a su nombre, aun con heridas abiertas.

Con un lenguaje cercano, honesto y profundamente humano, la obra conecta desde la experiencia personal para hablar de una realidad colectiva. Esa combinación entre crudeza emocional y momentos de ironía convierte al montaje en una experiencia teatral potente y necesaria, especialmente en tiempos donde las conversaciones sobre violencia de género y redes de apoyo siguen siendo urgentes. Para quienes buscan un teatro que dialogue con el presente y provoque reflexión, esta es una función que vale la pena vivir en primera fila.

“A contracorriente (Testimonial del salmón)”, actuación de Ixchel De Niz

La Nada Teatro

Detrás de esta puesta está La Nada Teatro, agrupación fundada en 2004 y conformada por profesionales de distintas disciplinas y formaciones escénicas. A lo largo de más de dos décadas, la compañía ha construido una trayectoria sólida enfocada en la dramaturgia contemporánea y en la colaboración con artistas de diversas áreas, consolidándose como una de las agrupaciones independientes más constantes de la escena jalisciense.

Con más de veinte montajes producidos y una amplia presencia en festivales nacionales e internacionales, La Nada Teatro ha participado en encuentros como la Muestra Nacional de Teatro, la Muestra Estatal de Teatro Jalisco y recientemente en la Fiesta de las Artes Escénicas en Medellín. Su trabajo se caracteriza por propuestas arriesgadas, contemporáneas y socialmente sensibles, donde el escenario funciona como un espacio para cuestionar, dialogar y mirar de frente las realidades humanas.

“A contracorriente (Testimonial del salmón)”, actuación de Ixchel De Niz

Datos

“A contracorriente (Testimonial del salmón)”