Contra la corriente del dolor y la violencia: un monólogo que sacude desde lo íntimo

Hay obras que entretienen y otras que atraviesan. “A contracorriente (Testimonial del salmón)” pertenece a esas historias que incomodan, conmueven y dejan eco mucho después de que cae el telón.
Bajo la dramaturgia y actuación de Ixchel De Niz, y la dirección de Miguel Lugo, este monólogo testimonial apuesta por un teatro íntimo y visceral que pone sobre la mesa temas como la violencia de género, la maternidad, la separación y la reconstrucción personal.
La protagonista utiliza metáforas marinas para narrar su historia. Peces y criaturas del océano se convierten en símbolos emocionales: la langosta que no percibe el aumento de temperatura hasta hervir y el salmón que nada contracorriente para sobrevivir.
Desde ahí, la obra construye un relato lúcido y mordaz que viaja entre el humor negro y la vulnerabilidad más cruda, mientras la narradora enfrenta el caos de escapar de una relación violenta y criar a su hijo —su “salmón bebé”— en medio del miedo, el desgaste emocional y las fallas del sistema.
Lejos de instalarse únicamente en el dolor, la puesta también habla de resistencia y autonomía. La protagonista encuentra refugio en la memoria, en la sororidad inesperada y en la posibilidad de reconstruirse desde la rabia y la dignidad. El texto evita romantizar el sufrimiento y, en cambio, reivindica a las mujeres que cargan con la etiqueta de “víctimas” como sobrevivientes capaces de volver a su origen, a su cuerpo y a su nombre, aun con heridas abiertas.
Con un lenguaje cercano, honesto y profundamente humano, la obra conecta desde la experiencia personal para hablar de una realidad colectiva. Esa combinación entre crudeza emocional y momentos de ironía convierte al montaje en una experiencia teatral potente y necesaria, especialmente en tiempos donde las conversaciones sobre violencia de género y redes de apoyo siguen siendo urgentes. Para quienes buscan un teatro que dialogue con el presente y provoque reflexión, esta es una función que vale la pena vivir en primera fila.
La Nada Teatro
Detrás de esta puesta está La Nada Teatro, agrupación fundada en 2004 y conformada por profesionales de distintas disciplinas y formaciones escénicas. A lo largo de más de dos décadas, la compañía ha construido una trayectoria sólida enfocada en la dramaturgia contemporánea y en la colaboración con artistas de diversas áreas, consolidándose como una de las agrupaciones independientes más constantes de la escena jalisciense.
Con más de veinte montajes producidos y una amplia presencia en festivales nacionales e internacionales, La Nada Teatro ha participado en encuentros como la Muestra Nacional de Teatro, la Muestra Estatal de Teatro Jalisco y recientemente en la Fiesta de las Artes Escénicas en Medellín. Su trabajo se caracteriza por propuestas arriesgadas, contemporáneas y socialmente sensibles, donde el escenario funciona como un espacio para cuestionar, dialogar y mirar de frente las realidades humanas.
Datos
“A contracorriente (Testimonial del salmón)”
- Dramaturgia y actuación: Ixchel De Niz
- Dirección: Miguel Lugo
- Funciones: sábados 9, 16 y 23 de mayo, 20:00 horas
- Entrada general: 250 pesos
- Boletos disponibles directamente en taquilla (solo pago en efectivo)