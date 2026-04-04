Akamba 2026, una celebración electrónica en los campos de agave de Tequila

El festival Akamba, presentado por Cuervo Tradicional, reveló el lineup completo de su edición 2026, consolidando una programación que apuesta por el pulso contemporáneo de la música electrónica global y la cultura club.

Festival Akamba

La cita será el próximo 25 de abril en los campos de agave de José Cuervo, en Tequila, Jalisco, un paisaje reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO que se convierte cada año en escenario de una experiencia multisensorial donde convergen música, arte y gastronomía.

En esta edición, el festival reunirá a Ben Böhmer, Adam Ten, Mita Gami, Mochakk, The Blessed Madonna, Tripolism, Lilya Mandre, Brunello, Labibe, María Nocheydía, Francia Oropeza, Just Armas, Zombies in Miami, Inbal y Jo.Ke, una selección de artistas que representan distintas vertientes de la electrónica contemporánea, desde el house melódico y progresivo hasta el techno, el disco y las fusiones con sonidos orgánicos y latinos.

Festival Akamba

Entre los nombres más esperados destaca Ben Böhmer, figura alemana clave del house melódico que ha llevado su formato live a escenarios como Glastonbury, Tomorrowland y Burning Man, con un estilo que combina atmósferas emocionales con ritmos diseñados para la pista. También sobresale el back-to-back de Adam Ten y Mita Gami, productores israelíes que se han posicionado como referentes de la nueva ola house internacional con un sonido que mezcla techno melódico y texturas psicodélicas.

Otro de los actos centrales será Mochakk, el brasileño Pedro Maia, considerado uno de los talentos más influyentes y en ascenso de la escena club global, reconocido por su energía en cabina y sets que integran house, hip-hop y ritmos latinos. A su vez, The Blessed Madonna, DJ y productora estadounidense vinculada a la cultura club contemporánea, aportará una mezcla vibrante de disco, house y techno que ha compartido con artistas como Dua Lipa, Fred Again o Kylie Minogue.

Festival Akamba

El cartel se completa con proyectos internacionales y nacionales que fortalecen la diversidad sonora del festival. El trío danés Tripolism llegará con su propuesta que navega entre techno, disco y house hipnótico; mientras que proyectos como Zombies in Miami, uno de los dúos mexicanos más consolidados de la electrónica, y María Nocheydía, destacada figura de la escena rave mexicana, aportarán el talento nacional.

A ellos se suman propuestas emergentes como Lilya Mandre, Brunello, Inbal, Labibe, Francia Oropeza, Just Armas y Jo.Ke, ampliando el mapa musical del encuentro.

Festival Akamba

Desde su creación, Akamba se ha consolidado como un festival que celebra el vínculo entre la música electrónica y el paisaje cultural del agave, rindiendo homenaje al fuego, la tierra y al tequila como símbolo identitario de México.

En ediciones pasadas ha reunido a artistas internacionales como Disclosure, Polo & Pan, CamelPhat, Dixon, Toro y Moi, Monolink o Nicola Cruz, posicionándose como una de las plataformas más relevantes de la cultura electrónica en América Latina.

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