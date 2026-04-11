Jalisco se consolida como capital de la moda latinoamericana con el Volvo Fashion Week México 2026

En un estado donde el arte y la identidad cultural dialogan con lo contemporáneo, la moda se consolida como una de las expresiones más dinámicas de Jalisco.

La llegada del Volvo Fashion Week México 2026 proyecta a la entidad como un nodo estratégico para la creatividad en América Latina, conectando talento local con una mirada global y actual.

Más allá de la pasarela, el encuentro visibiliza a una industria que aporta alrededor del ocho por ciento al PIB estatal, impulsando su crecimiento a través de plataformas que integran diseño, cultura y economía.

Bajo un formato multisede, recintos como el Teatro Degollado, el Antiguo Colegio de San Diego, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y el corredor Midtown se convierten en escenarios donde la moda dialoga con la historia y el espacio público.

Volvo Fashion Week México 2026 (mrg)

Martes 14 de abril — apertura en el Teatro Degollado. La programación inicia con la presentación del traje oficial de la Selección Mexicana, seguida del desfile de la firma Julia y Renata, acompañado por Ely Guerra, en una noche que mezcla identidad, diseño y música.

Miércoles 15 de abril — experiencias entre moda y gastronomía. El Antiguo Colegio de San Diego y el Edificio Arroniz albergan jornadas que integran gastronomía y diseño, con desfiles de propuestas como Olmos y Flores, Abel López y Alfredo Martínez, ampliando la experiencia sensorial del fashion.

Jueves 16 de abril — moda abierta a la ciudad. La Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres recibe la presentación del diseñador Benito Santos junto a Ximena Sariñana, en un evento abierto al público que refuerza el sentido de pertenencia. Por la noche, el modelo británico David Gandy encabeza la presentación de Hackett London, sumando una proyección internacional al encuentro.

Viernes 17 de abril — cierre con nuevas voces. La jornada final apuesta por propuestas contemporáneas y emergentes como Liberal Youth Ministry y NoName, culminando con el performance de Vanebon, en una celebración de la creatividad sin fronteras.

Bajo una lógica de lujo consciente y sostenibilidad, este encuentro marca el inicio de un ciclo anual que vincula el diseño de alta gama con la infraestructura turística del estado. Así, Jalisco no solo se posiciona como escenario, sino como protagonista de una industria que encuentra en la cultura su mayor inspiración.

Volvo Fashion Week México 2026 (mrg)

PARA SABER

- La campaña incluye a modelos tapatíos de proyección internacional como Alejandra Infante, Karime Bribiesca y Ricardo Korkowski en una pieza de promoción turística diseñada para atraer segmentos especializados hacia la capital jalisciense.

- El impacto económico que se prospecta para esta jornada se sustenta en la cadena de valor turística del estado. Jalisco es el segundo estado en México en oferta de hospedaje con 83 mil cuartos.

- La ciudad, que concentra el 46 por ciento de los empleados del sector moda en el país, reafirma su capacidad para albergar eventos de talla mundial que dinamizan sectores como el hospedaje high-end, la gastronomía de autor y el retail de nicho.