Cronomicón

El primer recital de Jueves de Ópera reunió a 150 personas con obras de Puccini, Bizet, Verdi, Mozart, Grever y otros compositores

Jóvenes voces llenan de ópera la Sala Higinio Ruvalcaba

Por Francisco Armenta

La ópera encontró una nueva casa para las voces jóvenes en Guadalajara. La Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen recibió a alrededor de 150 personas durante el primer recital de Jueves de Ópera, ciclo impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco para fortalecer la formación y profesionalización de cantantes líricos.

Bajo la dirección de Flavio Becerra, el Estudio de Ópera del Estado de Jalisco presentó un programa que recorrió distintos estilos y épocas del repertorio vocal, con la participación de Enya Aguilar, soprano; Sergio Canales y Yael Reymundo, sopranistas; Gabriela de Loza y Cecilia Trejo, mezzosopranos; Juan Pablo Martínez, tenor, y Fernando Jiménez, barítono.

Jueves de Ópera

Entre las piezas interpretadas estuvieron “O mio babbino caro”, de Giacomo Puccini, en voz de Enya Aguilar; “Votre toast”, de Georges Bizet, con Fernando Jiménez; y “Júrame”, de María Grever, interpretada por Yael Reymundo.

El repertorio también incluyó “Voi che sapete”, de Wolfgang Amadeus Mozart, con Sergio Canales; “La mia letizia infondere”, de Giuseppe Verdi, a cargo de Juan Pablo Martínez; “La canción del olvido”, de José Serrano, con Gabriela de Loza, y “Va! Laisse couler mes larmes”, de Jules Massenet, interpretada por Cecilia Trejo.

La velada sumó además piezas de Henry Purcell, Federico Moreno Torroba y María Grever, y cerró con “Va, pensiero”, de “Nabucco”, de Verdi, interpretada por el ensamble de voces ante los aplausos del público.

El ciclo continuará durante octubre y noviembre en la Sala Higinio Ruvalcaba, con presentaciones a las 19:00 horas y entrada libre. La Jefatura de Música y Arte Sonoro contempla dar continuidad al proyecto el próximo año y ampliar este espacio dedicado a la ópera y el canto lírico.

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