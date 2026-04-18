Rayón 367: donde el arte se vuelve cotidiano

Antes de ser un punto de encuentro, el Centro Cultura Rayón 367 fue una casa. Andrés Aureliano Alejos lo cuenta sin rodeos: el proyecto arrancó en 2020, cuando el espacio aún estaba en obra… y también era su hogar. Entre muros a medio intervenir y una cocina que funcionaba como eje social —con desayunos, charlas y encuentros espontáneos— comenzó a gestarse una vocación: abrir las puertas a la creación, incluso antes de que la casa estuviera terminada.

Centro Cultura Rayón 367

Esa primera etapa no fue planeada, más bien se resolvió sobre la marcha, leyendo el entorno, entendiendo qué hacía falta y quiénes querían habitarlo. Así, entre exposiciones improvisadas y colaboraciones orgánicas, la casa empezó a tomar su actual forma.

La restauración: una finca que respira

Ubicada dentro del perímetro del Centro Histórico, Rayón 367 es una casa antigua restaurada que conserva su estructura original. La fachada permanece intacta, mientras que el interior —dividido en múltiples salas por su retícula arquitectónica— se adapta a lo que ocurre dentro.

Centro Cultura Rayón 367

Son varios niveles que se recorren como pequeñas cápsulas: cuatro salas principales, un patio, una barra y una terraza que corona la experiencia. Esta última, una estructura ligera que no altera la finca patrimonial, es quizá su joya: un espacio abierto, de ambiente envolvente, donde se proyectan películas bajo una pérgola de madera. Sí, cine al aire libre, los miércoles, con curaduría rotativa.

Y desde ahí arriba se aprecia, a la distancia, el Expiatorio.

Centro cultural, no galería

En Rayón 367 son claros con algo: no son una galería. Y no es un detalle menor. Mientras la galería suele enfocarse en exhibición y venta de arte, aquí el espectro es mucho más amplio.

Centro Cultura Rayón 367

Como centro cultural —figura que incluso define su licencia— el espacio abraza prácticas diversas: talleres, conciertos, charlas, grupos de lectura, performance. Aquí caben artistas, pero también curadores, gestores, investigadores y proyectos que cruzan disciplinas.

Un ejemplo perfecto: el taller de botánica impartido por “Plantas de aquí”, un proyecto que estudia y promueve especies nativas. Puede que no encaje en la definición clásica de arte, pero sí en una visión cultural más abierta, donde lo ecológico, lo social y lo comunitario dialogan.

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Actividades que se mueven contigo

La programación de Rayón 367 no es estática. Hay ciclos como “Artista del mes”, donde se muestra no solo obra terminada, sino procesos: bocetos, notas, ideas en servilletas.

Más que una exhibición, es una especie de radiografía creativa que permite asomarse a cómo se construye una práctica artística desde adentro. Aquí no hay presión de mercado ni narrativa cerrada; lo que importa es el recorrido, no solo el resultado.

El proyecto, además, ha comenzado a abrirse más allá de su círculo cercano. Este año lanzaron su primera convocatoria abierta, buscando nuevas voces y evitando caer en dinámicas cerradas.

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Severo Café

Si algo termina de romper la solemnidad es su entrada más inesperada: la antigua cochera convertida en café. Ahí vive Severo Café, un proyecto vecino que se integró hace apenas unos meses y que ha cambiado la dinámica del lugar.

De día, el espacio se llena de gente que llega por un espresso, un desayuno o una pausa. De noche, a partir de las 6 pm, el centro cultural toma el relevo con una barra que incluye desde bebidas sin alcohol —como cerveza de jengibre y tés— hasta vermut local, vino y cerveza.

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La lógica es simple pero efectiva: entrar por un café es más accesible que entrar “por arte”. Y una vez dentro, todo lo demás sucede.

Y es que el Centro Cultural Rayón 367 no se entiende como un lugar terminado, sino como uno en constante ajuste.

Una lugar que dejó de ser casa para convertirse en algo más: un espacio vivo, de puertas abiertas, donde lo cultural no se impone, se comparte. Y donde, entre café, cerámica, plantas y películas, siempre está pasando algo.