FICG 41 presenta selección oficial del Premio Maguey en su edición número 15

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en su edición 41, dio a conocer los títulos seleccionados para competir en la edición número 15 del Premio Maguey, espacio dedicado a reconocer largometrajes de ficción y documental de cualquier parte del mundo que aborden temáticas queer vinculadas con la comunidad LGBTQ+.

En esta ocasión, la sección conmemorará sus 15 años de trayectoria bajo la temática “Queerciañera”, consolidándose como una de las plataformas más relevantes del cine diverso en Iberoamérica.

Los reconocimientos que se entregarán serán: Premio Maguey a Mejor Interpretación, Premio Maguey del Jurado y Premio Maguey a la Mejor Película, todos acompañados por la estatuilla EMME.

Selección documental

Entre los documentales elegidos destacan Calle Cuba, coproducción entre Chile, Cuba y México dirigida por Vanessa Batista; Cobijo, del español Adrián Silvestre; Mickey, producción mexicana de Dano García; Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Semillites Hernández Velasco y Tania Hernández Velasco; así como Yo tengo dos papás, documental mexicano de Edgar Reyes.

Estas obras abordan historias de identidad, migración, familia, resistencia y memoria desde diversas perspectivas íntimas y sociales.

Selección ficción

En la categoría de ficción competirán títulos como El círculo de los mentirosos, de Nancy Cruz Orozco; Eu Vou Ter Saudades de Você, del brasileño Daniel Ribeiro; Erupcja, coproducción entre Estados Unidos y Polonia dirigida por Pete Ohs; Feito pipa, de Allan Deberton; e Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa.

También forman parte de la selección Lo que nos van dejando, de Issa García Ascot; No Dogs Allowed, de Steve Bache; Pioneras, de Marta Díaz de Lope Díaz; Se busca, de Kenya Márquez; Soy Mario, de Sharon Kleinberg; y On The Sea, de Helen Walsh.

Las producciones seleccionadas exploran temas como el amor, la identidad de género, la libertad personal, la adolescencia, la memoria histórica, la maternidad y las relaciones familiares, reafirmando el compromiso del Premio Maguey con narrativas diversas y contemporáneas.

Con esta programación, el FICG 41 fortalece su papel como escaparate internacional para historias que promueven la inclusión, la representación y el diálogo a través del cine.