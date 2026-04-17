La FIL Guadalajara lanza serial documental con diez voces rumbo a su 40 aniversario

Como parte de las celebraciones por su 40 aniversario, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) presentará el serial documental Las voces que habitan la FIL, una producción audiovisual integrada por diez episodios que recupera testimonios de figuras clave en la construcción y evolución de este proyecto cultural.

La serie se estrenará a partir de este jueves 16 de abril a través de las redes sociales y canales oficiales de la Feria, y estará disponible para su distribución libre como parte de la programación conmemorativa rumbo a la edición número 40.

Fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara por iniciativa de Raúl Padilla López (1954-2023), la FIL busca con esta propuesta reconocer a quienes han dado identidad al encuentro literario desde distintos ámbitos como la literatura, el arte, la ciencia, la gastronomía, la traducción y la organización.

El primer episodio contará con la participación de Juan Casamayor, editor español reconocido por su impulso a las editoriales independientes. Posteriormente aparecerán Cecilia Eudave, destacada narradora mexicana, y Benito Taibo, promotor de la lectura y uno de los autores más cercanos al público lector.

También formará parte de la serie Cristina Aguilar, creadora escénica que ha llevado propuestas artísticas a FIL Niños; Carlos Higareda, impulsor del Festival Gastronómico de la FIL; y María Emilia Beyer, referente de la divulgación científica en México y colaboradora de FIL Ciencia.

A la lista se suman Panelismo, artista tapatío ligado a la narrativa gráfica y el cómic; Martha Saldaña, intérprete en diversos programas de la Feria durante varios años; Dante Alessandro Cataño Jaime, representante de las nuevas generaciones que participan mediante servicio social; y Yolanda Zamora, periodista cultural que ha documentado la historia e impacto del encuentro editorial.

Cada episodio ofrecerá un retrato personal sobre la relación de sus protagonistas con la FIL Guadalajara y mostrará cómo sus trayectorias han contribuido a consolidar uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo en lengua española.

Con este serial documental, la FIL Guadalajara celebra cuatro décadas de historia reconociendo a quienes la han construido, al tiempo que reafirma su papel como punto de encuentro cultural para lectores, creadores y nuevas generaciones.