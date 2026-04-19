El FICG inaugura su edición 41 y da inicio a una nueva década de historia cinematográfica

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) arrancó oficialmente su edición 41 con una ceremonia de inauguración marcada por el reconocimiento al talento cinematográfico nacional e internacional, así como por el inicio de una nueva década en la historia del encuentro fílmico más importante de Jalisco.

HR Alfombra Roja Telmex (Cortesía)

Del 17 al 25 de abril, el festival desarrollará una amplia agenda de actividades enfocadas en el aprendizaje, el encuentro entre creadores y el fortalecimiento de la industria audiovisual.

La alfombra roja reunió a destacadas figuras del cine como Luisa Huertas, Maite Alberdi, Edgar Ramírez, Pablo y Juan de Dios Larraín, Kate del Castillo, Arcelia Ramírez y Diana Bovio.

Uno de los momentos especiales al inicio de la gala fue la proyección de uno de los cinco FICG Minutos de esta edición, realizados por Mango Films y dirigidos por Eduardo Ávila. En la pieza presentada, el actor Cristo Fernández interpreta la lectura del guion de La invención de Cronos (1993), de Guillermo del Toro, como homenaje a la esencia del cine.

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La ceremonia fue conducida por Andrés Zuno, quien dio paso a los mensajes institucionales. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, destacó que para la máxima casa de estudios “el cine y la vocación de educar convergen en un propósito esencial”, al reconocer al séptimo arte como herramienta formativa.

También participaron Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; y Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, quienes reiteraron su respaldo al festival y subrayaron su impacto cultural.

Posteriormente, el presidente del Patronato del FICG, Guillermo Gómez Mata, definió al encuentro como “un espacio vivo y de libertad donde los cineastas consagrados comparten camino con las voces emergentes”. En tanto, la directora general del festival, Estrella Araiza, lo describió como un espacio en constante transformación donde la diversidad se construye desde la práctica cinematográfica.

Luisa Huertas recibe el Mayahuel de Plata

La actriz Daniela Schmidt se sumó a la conducción para presentar el homenaje a Luisa Huertas, figura imprescindible del cine mexicano. La intérprete recibió el Homenaje Mayahuel de Plata al Cine Mexicano de manos de Daniela Alatorre Benard, directora general del IMCINE.

El reconocimiento distingue una trayectoria de más de cinco décadas, con más de 75 obras teatrales, 50 películas y cortometrajes, así como una sólida labor docente durante 44 años.

HR Alfombra Roja Telmex (Cortesía)

Al agradecer, Huertas expresó que el cine “recoge el devenir de la humanidad” y fija memoria tanto del presente como del futuro.

Pablo Larraín, homenajeado por su legado iberoamericano

El cineasta chileno Pablo Larraín recibió el Mayahuel Iberoamericano por una carrera marcada por títulos como Tony Manero (2008), No (2012), El club (2015), Jackie (2016) y Spencer (2021).

Larraín dedicó el reconocimiento a las y los voluntarios del festival, ejemplificando con Rolando, conductor asignado a su equipo, a quien describió como símbolo del amor por el cine y por Guadalajara.

Maite Alberdi y Edgar Ramírez reciben homenajes internacionales

La documentalista chilena Maite Alberdi fue reconocida con el Homenaje Internacional por una filmografía integrada por obras como El agente topo, Los niños y La memoria infinita.

Durante su mensaje, Alberdi reflexionó sobre el trabajo documental como un ejercicio de renunciar al control absoluto y acompañar los procesos reales de las personas retratadas. Además, adelantó que en el festival estrenará su primera película mexicana, Un hijo propio.

Más tarde, el actor y productor venezolano Edgar Ramírez recibió un segundo Homenaje Internacional por su trayectoria en cine y televisión, con proyectos como Joy, La red avispa, The Undoing y Dr. Death.

Ramírez dedicó palabras emotivas a la experiencia del exilio y agradeció a México por su capacidad histórica de recibir a quienes han tenido que dejar su país.

Chile, país invitado de honor

Uno de los momentos centrales de la noche estuvo dedicado a Chile como Invitado de Honor. Daniel Laguna, secretario ejecutivo del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual de Chile, celebró la invitación como una oportunidad para tender puentes entre ambas cinematografías y fortalecer la histórica hermandad entre sus industrias culturales.

“Moscas”, película inaugural

La ceremonia cerró con la proyección de Moscas, la nueva película del director mexicano Fernando Eimbcke. Antes de la función, subieron al escenario el realizador, la productora Eréndira Núñez, la guionista Vanesa Garnica y el actor Bastian Escobar.

Eimbcke recordó con emoción que hace 22 años presentó en el FICG Temporada de patos y celebró regresar al festival con una nueva obra. Así, la edición 41 del FICG abrió oficialmente sus puertas, reafirmando a Guadalajara como una de las capitales cinematográficas de América Latina.