The Love That Remains gana premio de la crítica latinoamericana en el FICG 2026

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la película The Love That Remains, dirigida por Hlynur Pálmason, fue anunciada como ganadora del Latin American Critics’ Award for European Films 2026, reconocimiento otorgado por la European Film Promotion (EFP) en colaboración con el certamen tapatío.

En su tercera edición, esta distinción se consolida como una plataforma para visibilizar el cine europeo y fortalecer su vínculo con las audiencias latinoamericanas. El anuncio se realizó durante la actual edición del FICG, que se celebra hasta el 25 de abril, reafirmando a Guadalajara como un punto estratégico de encuentro entre Europa y América Latina.

El actor Sverrir Gudnason recibió el premio en representación del director y del equipo de la producción, y destacó la relevancia de este reconocimiento para ampliar el alcance internacional de la película.

“Agradezco a la European Film Promotion por apoyar películas europeas. Es una oportunidad de encontrar nuevas audiencias también en Latinoamérica”, expresó. Asimismo, reconoció a Lool Films por la distribución de la cinta en México y al jurado por su respaldo.

The Love That Remains ofrece un retrato íntimo de una familia a lo largo de un año, mientras una pareja enfrenta una separación marcada por recuerdos compartidos y la permanencia de los vínculos emocionales. La historia aborda la transformación del amor, la fragilidad de las relaciones y la búsqueda de equilibrio ante el cambio.

La producción es una coproducción entre Islandia, Francia, Dinamarca y Suecia, realizada por STILL VIVID y Snowglobe, junto con socios de esos países. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2025 y llegará próximamente a salas mexicanas.

El proyecto también reúne a talentos vinculados a la EFP, entre ellos productores participantes de Producers on the Move y el actor Ingvar Sigurdsson, ex European Shooting Star.

El Latin American Critics’ Award for European Films fue creado en 2024 con el objetivo de impulsar la presencia del cine europeo en la región y reconocer el papel de la crítica cinematográfica en la promoción del cine de autor y el diálogo cultural. En años anteriores fueron premiadas Sorda (2025), de Eva Libertad, y The Teachers’ Lounge (2024), de İlker Çatak.

La distinción cuenta con el respaldo de Creative Europe, el Programa MEDIA de la Unión Europea, así como de distintos institutos nacionales de cine y medios especializados como Cineuropa y LatAm cinema.

Por su parte, el FICG continúa consolidándose como uno de los festivales cinematográficos más importantes de América Latina, al reunir a creadores, industria y público en un espacio dedicado al intercambio creativo y al fortalecimiento del cine iberoamericano.