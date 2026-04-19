Industria FICG arranca con la apertura del Mercado FICG; Chile brilla como invitado de honor

La edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) dio inicio a sus actividades de industria con la inauguración oficial del Mercado FICG, espacio estratégico para el encuentro de productores, distribuidores, creadores y representantes del sector audiovisual iberoamericano.

Alfombra Roja Inauguración (Cortesía)

El acto se llevó a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde permanecerá abierto del 18 al 23 de abril, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con la misión de generar alianzas, impulsar nuevos negocios y fortalecer la industria cinematográfica regional.

La directora de Industria y Mercado del FICG, Ximena Urrutia, encabezó la apertura y destacó la participación de Chile, país invitado de honor en esta edición, cuya presencia contempla diversas actividades para acercar al público y a los profesionales a su cinematografía e historia audiovisual.

Por su parte, Daniel Laguna, secretario ejecutivo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, agradeció la invitación y reconoció la labor del equipo de Industria del festival. También resaltó el trabajo de CinemaChile como puente entre México y Chile, al señalar las similitudes culturales e históricas entre ambas naciones.

“Estos espacios son tremendamente importantes para nuestros creadores, creadoras, cineastas, animadores; todo el ecosistema audiovisual se vincula y genera piezas maravillosas”, expresó.

En respuesta, Urrutia afirmó que México y Chile mantienen una cercanía emocional profunda, especialmente dentro del festival. “Chile y todos los creadores chilenos tenemos un corazón que late en conjunto”, señaló.

Un mercado para conectar al cine iberoamericano

También conocido como Guadalajara Film Market, el Mercado FICG busca tender puentes internacionales y reforzar el crecimiento de la industria local. Entre sus participantes destacan delegaciones de Portugal y España, que promueven incentivos financieros competitivos, como esquemas de cash rebate, además de marcos legales de coproducción que facilitan el intercambio de talento y recursos con América Latina.

En el stand número cuatro se encuentra CinemaChile, organismo encargado de promover el sector audiovisual chileno tanto en comercialización de proyectos como en servicios de producción para rodajes en ese país sudamericano. La iniciativa opera en colaboración con ProChile, dependencia enfocada en la exportación de bienes y servicios.

Representantes del espacio explicaron que la presencia de CinemaChile responde al interés de proyectar la industria cinematográfica nacional más allá de las instituciones gubernamentales, priorizando la promoción directa de sus creadores y producciones.

Puerto Rico y Jalisco también fortalecen su presencia

Otro de los espacios destacados es el stand número siete, correspondiente al Puerto Rico Film Festival, que busca ampliar la presencia del cine puertorriqueño en mercados internacionales. Para ello presenta una muestra de seis películas: Boda de sangre, Sana y salva, Picando alante, Nunca digas nunca, La gran desilusión y El método, con la intención de conseguir distribución fuera de la isla.

A nivel regional, Filma Jalisco y el Gobierno de Zapopan muestran herramientas de apoyo que incluyen estímulos económicos, capacitación técnica y desarrollo profesional para el sector audiovisual. Sobresale además la Casa del Autor en Zapopan, espacio de residencia creativa donde artistas reciben acompañamiento para desarrollar proyectos, así como el centro Ingenia, enfocado en la industria gamer.

Con la apertura del Mercado FICG, Guadalajara reafirma su papel como uno de los principales puntos de encuentro para la industria cinematográfica iberoamericana, impulsando nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento creativo.