“Las preguntas que se hacía Amílcar siguen abiertas”: la poderosa película de Miguel Eek llega al FICG 2026

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) vuelve a consolidarse como una ventana esencial para el mejor cine iberoamericano con la selección de Amílcar, la nueva película del realizador español Miguel Eek, dentro de la Competencia de Largometraje Iberoamericano Documental. Se trata de una de las obras más ambiciosas y comentadas del circuito internacional reciente, una producción que mezcla archivo, memoria, reconstrucción poética e investigación histórica para acercarse a la figura de Amílcar Cabral (1924-1973), uno de los líderes revolucionarios y pensadores anticoloniales más influyentes del siglo XX.

Amílcar | Documental (Cortesía)

Más que una biografía tradicional, Amílcar propone una experiencia cinematográfica inmersiva y profundamente humana. La cinta no se limita a narrar los hechos históricos del dirigente africano que encabezó la lucha por la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde frente al dominio portugués, sino que se adentra en sus dudas, emociones, contradicciones y pensamientos más personales.

Miguel Eek, reconocido por una trayectoria dedicada al cine documental, explicó que su interés por este personaje nació en 2012 mientras residía en Cabo Verde. Sin conocer previamente la historia de Cabral, comenzó a notar la presencia constante de esculturas, homenajes y referencias al líder revolucionario en distintos puntos del territorio. Esa curiosidad inicial lo llevó a investigar su vida y descubrir una figura extraordinaria.

Amílcar | Documental (Cortesía)

“Me fascinó cómo un hombre que tenía una vida relativamente tranquila como agrónomo decidió sacrificarlo todo para liderar una lucha de liberación”, compartió el director. A partir de ese hallazgo comenzó un proceso creativo que se extendería por más de una década.

El resultado de esos 12 años de trabajo es una película que se transformó radicalmente con el paso del tiempo. Eek confesó que en un inicio pensó realizar un documental basado en entrevistas a familiares, compañeros de lucha, historiadores y personas cercanas a Cabral. Durante varios años acumuló testimonios, materiales y voces que parecían suficientes para contar la historia. Sin embargo, pronto entendió que necesitaba ir más allá.

“Todo era una oda a Amílcar Cabral. Yo quería algo más complejo, más humano”, explicó. Fue entonces cuando aparecieron las cartas íntimas que Cabral escribió a sus dos esposas, documentos que revelaban una dimensión desconocida del líder político: la de un hombre vulnerable, romántico, temeroso y profundamente sensible.

Amílcar | Documental (Cortesía)

Ese descubrimiento cambió por completo la estructura de la película. Amílcar dejó de ser un documental convencional para convertirse en una especie de diario visual imaginario, donde el protagonista parece narrar en primera persona su propia vida a través de imágenes de archivo, textos personales, poemas y documentos oficiales.

Uno de los aspectos más potentes del filme es el uso del archivo histórico. La película confronta materiales producidos desde distintas miradas: imágenes vinculadas a la lucha revolucionaria encabezada por Cabral, registros coloniales portugueses e informes de la policía secreta. Esta tensión entre versiones convierte al documental en una reflexión sobre quién escribe la historia y desde dónde se construye la memoria colectiva.

Para Miguel Eek, el proceso no sólo implicó aprender sobre Amílcar Cabral, sino también reinventar su propio lenguaje cinematográfico. Hasta antes de este proyecto, el realizador se había enfocado principalmente en un cine observacional, centrado en personajes vivos y situaciones contemporáneas. Aquí, en cambio, se enfrentó al reto de reconstruir una existencia marcada por el tiempo, la política y la ausencia física.

“Ha sido una película hecha entre dudas constantes, aprendizajes e inseguridades, hasta encontrar finalmente su forma”, reconoció.

La relevancia contemporánea de Amílcar es otro de sus grandes aciertos. Aunque se centra en un personaje histórico asesinado en 1973, la película dialoga directamente con el presente. Colonialismo, racismo estructural, soberanía, derechos humanos e intervención extranjera son temas que atraviesan la obra y que, según el director, siguen siendo urgentes en pleno siglo XXI.

“Las preguntas que se hacía Cabral continúan abiertas”, afirmó Eek, convencido de que las nuevas generaciones pueden encontrar inspiración en su pensamiento humanista y en su visión política profundamente ética.

La llegada del documental al FICG también representa un puente simbólico entre África y América Latina. Para el cineasta español, México y otros países latinoamericanos comparten con Guinea-Bissau y Cabo Verde una historia marcada por la colonización y la búsqueda de autodeterminación. Por ello, considera que el público tapatío podrá reconocerse emocional e históricamente en la película.

“Hay procesos distintos, pero también heridas y preguntas comunes”, señaló.

Antes de arribar a Guadalajara, Amílcar ya había cosechado reconocimientos en España y Holanda, además de presentarse en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), confirmando su fuerza en la escena internacional. Su inclusión en el FICG fortalece una programación que este año apuesta por documentales de riesgo formal y relevancia política.

Miguel Eek estará presente en México durante el festival para acompañar funciones y dialogar con el público, una experiencia que considera esencial para el cine. “Las películas existen plenamente cuando se encuentran con los espectadores en una sala”, expresó.

En tiempos dominados por el consumo inmediato y las pantallas personales, Amílcar reivindica la experiencia colectiva del cine y el poder de las imágenes para revisitar la historia desde nuevas perspectivas.

Con esta selección, el FICG no sólo presenta una gran película documental: abre también una conversación necesaria sobre memoria, justicia, libertad y la vigencia de quienes imaginaron un mundo distinto.