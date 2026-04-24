Atlas se queda en Jalisco: nueva directiva lo garantiza y Lemus lo reafirma desde Puerto Vallarta

El Atlas seguirá en Jalisco. Así lo confirmó la nueva directiva del club tras la aprobación, por parte de la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), de la operación de venta del equipo, y lo reafirmó el gobernador Pablo Lemus, quien aseguró que la permanencia de los rojinegros en el estado fue una condición clave durante todo el proceso de compraventa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la transacción —derivada del acuerdo entre Grupo Orlegi y PRODI, encabezado por el empresario José Miguel Bejos— aún está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Sin embargo, desde ahora se perfila como un movimiento estratégico que busca dar continuidad a un proyecto deportivo de largo plazo, con estabilidad institucional y crecimiento sostenido.

Tras siete años al frente del Atlas, Orlegi Sports formalizó el traspaso del club, destacando los avances logrados durante su gestión, entre ellos el histórico bicampeonato de la Liga MX —rompiendo una sequía de más de 70 años—, así como el fortalecimiento de su estructura deportiva, financiera y de formación de talento, con la consolidación de la Academia AGA.

En ese contexto, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi, subrayó que el proceso se llevó a cabo con orden, transparencia y visión de futuro, confiando en que la nueva administración mantendrá y potenciará el desarrollo del equipo en beneficio de su afición y del futbol mexicano.

Desde Puerto Vallarta, el gobernador Pablo Lemus fue enfático al señalar que el Gobierno de Jalisco acompañó la operación desde el inicio, estableciendo como condición innegociable que el club no abandonara el estado.

“Solicité tanto a la parte vendedora como a la compradora que el Atlas se quedara en Jalisco, que no existiera la posibilidad de que se fuera a otra ciudad. Ambas partes lo aceptaron, y hoy es una gran noticia”, afirmó.

Lemus detalló que hubo un seguimiento puntual durante todo el proceso, hasta la firma de la compraventa realizada la semana pasada, y destacó la disposición del nuevo propietario para fortalecer al equipo.

“El primer anuncio de la nueva directiva fue precisamente que el Atlas se queda en Guadalajara. Hay un gran compromiso de fortalecer al club, y tengo confianza en que harán un buen trabajo”, agregó.

El mandatario también reconoció el arraigo social del equipo y el valor de su afición, al tiempo que celebró la permanencia de una de las instituciones más representativas del futbol jalisciense.

Como parte de la transición, Orlegi continuará con la gestión operativa del Atlas hasta el 30 de junio, mientras que a partir del 1 de julio PRODI asumirá el control total del club. Ambas partes han señalado que colaborarán de manera estrecha para garantizar un proceso ordenado.

La operación, cuyos montos no fueron revelados, representa un paso relevante en la evolución del futbol mexicano, al tiempo que refrenda la confianza en el potencial de los clubes de la Liga MX y en la profesionalización de la industria.

Con este acuerdo, no solo se define un cambio en la propiedad del Atlas, sino también se despeja cualquier duda sobre su futuro geográfico: el equipo rojinegro seguirá siendo parte de Jalisco.