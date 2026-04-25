Gonzalo Sánchez de Tagle

Abogado por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown e Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 300 artículos de opinión y ensayos de derecho constitucional, procesos políticos e historia. Participa como analista en diversos medios de comunicación y es locutor del pódcast “Derecho remix”. Es consultor en procesos constitucionales, administrativos y parlamentarios para clientes públicos y privados y fundador de ST Consultores. Además, fue coordinador general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

Gonzalo Sánchez Tagle

Es autor de “Belisario Domínguez, ciudadano revolucionario”, “La Constitución Política de la Ciudad de México, federalismo e instituciones” y “Conspiración de la memoria”; de los poemarios “Historia de una ceiba azul” y “Tu sombra en el espejo” (Editorial Elefanta); y del libro de cuentos “La realidad de las luciérnagas” y de ensayos “Un pez fuera del agua” (Textofilia Ediciones).

En “Tu cuerpo será nube”, su más reciente libro de cuentos, Sánchez de Tagle despliega una narrativa “donde la muerte no es un desenlace sino un lenguaje: un modo de pensar el mundo, de tocarlo, de comprenderlo desde sus fisuras. Estos relatos no buscan explicar: abren.

“Tu cuerpo será nube”, de Gonzalo Sánchez Tagle

Colocan al lector frente a situaciones que oscilan entre lo histórico y lo íntimo, lo ritual y lo absurdo, lo inevitable y lo delirante. el cuerpo, aquí, es materia vulnerable y símbolo: lo que se consume, lo que se transforma, lo que se ofrece: Hay padres que ensayan su propia despedida, mapas imposibles que revelan una creación siempre en movimiento,obsesiones que crecen como un rumor en la boca, y personajes que caminan hacia el borde con una lucidez que inquieta.

“Entrela fábula histórica, el delirio íntimo y la sátira lúcida, el autor despliega una prosa de pulso hipnótico que avanza con la gravedad de lo inevitable y la belleza de lo impensado. Sus personajes parecen caminar al borde de algo irreversible: la pérdida, la obsesión, el miedo, la voluntad de elegir su final, o el impulso secreto de convertir el dolor en una épica mínima. Con una prosa precisa, cargada de atmósfera y resonancias filosóficas, Sánchez de Tagle construye un libro que dialoga con la tradición del cuerpo contemporáneo sin renunciar a la imaginación feroz.Es un volumen que deja una sensación física al cerrar la última página: el eco de algo que arde lento, como si lo real estuviera a punto de cambiar de forma”.