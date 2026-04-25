GDLuz enciende Guadalajara con un recorrido lleno de iluminación, música y movimiento

El corazón de Guadalajara volvió a latir con luz propia. Desde la explanada frente a la Catedral, una marea de familias, parejas y grupos de amigos marcó el inicio de una experiencia que no solo se mira, sino que se escucha y se camina: GDLuz 2026 es con una propuesta musical que va de la elegancia de la orquesta al pulso vibrante de una DJ, en un espectáculo que se repite cada hora y cierra con fuegos artificiales que iluminan el cielo tapatío.

GDLuz 2026

Desde el primer día, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, dio la bienvenida a más de 220 mil asistentes, destacando que este festival —el más grande de su tipo en América Latina— convoca a más de 1.5 millones de visitantes y genera una derrama económica superior a los 180 millones de pesos. “Es un espacio para reencontrarnos, para vivir nuestra ciudad desde la cultura y la tecnología”, expresó minutos antes del primer espectáculo.

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La experiencia arranca en la Zona 1, “La Música”, donde la Catedral y Plaza de Armas se transforman en un escenario envolvente. Aquí, una orquesta en vivo abre la noche con piezas clásicas que resuenan entre fachadas iluminadas con mapping, mientras poco a poco el ritmo se mezcla con la intervención de una DJ que eleva la energía del público. Cada hora, este espectáculo se reinicia, siempre coronado por un estallido de pirotecnia que provoca aplausos y celulares en alto.

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Desde ahí, el flujo de gente no se detiene. Es un ir y venir constante que avanza hacia Plaza de la Liberación, donde la Zona 2, “La Fiesta”, concentra un espectáculo multimedia que fusiona música, luces y arte digital. El ambiente es festivo, casi hipnótico, con asistentes que se quedan varios minutos —o repiten— para no perder detalle.

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El recorrido continúa hacia Paseo Fundadores y Plaza Tapatía, donde la experiencia se vuelve más lúdica. En la Zona 3, “Los Agaves”, las instalaciones de luz acompañan el trayecto, mientras que en la Zona 4, “Los Juguetes”, aparecen figuras monumentales y espacios interactivos: desde una luna iluminada que se convierte en punto obligado para fotografías, hasta zonas donde el baile surge de manera espontánea entre luces neón y música.

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Más adelante, el túnel de luz guía a los visitantes en un pasaje envolvente que desemboca en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Aquí, la Zona 5, “Las Artes”, ofrece un cierre con fuerza simbólica: un espectáculo de danza prehispánica que conecta con las raíces culturales, acompañado de proyecciones y una enorme muñeca Lelé que se alza como uno de los íconos visuales de esta edición.

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Pero la ruta aún guarda una última sorpresa: detrás del Teatro Degollado, en Plaza Fundadores, el ambiente cambia de nuevo. Las guitarras eléctricas toman el control y bandas tapatías llenan el espacio con rock en vivo, creando un contraste vibrante con el resto del recorrido.

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Así, entre luces, música y una multitud que no deja de fluir, GDLuz se consolida como un recorrido sensorial de más de dos kilómetros que transforma el Centro Histórico en un gran escenario al aire libre. El festival continuará hasta el 26 de abril, de 19:30 a 23:00 horas, con un despliegue de más de 5 mil elementos de seguridad para garantizar que la experiencia sea tan segura como inolvidable.

Guadalajara, una vez más, se deja ver —y escuchar— en todo su esplendor.