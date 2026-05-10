Sin nada que celebrar, madres buscadoras marchan en su Día

Madres relataron el dolor de tener meses o años sin saber de sus hijos.

Por las madres que sufren la desaparición de sus hijos y el dolor que viven sus familias, decenas de madres buscadoras realizaron la marcha del 10 de Mayo, día que para ellas no hay nada que celebrar.

La movilización salió de la glorieta de las y los Desaparecidos, después de las 9.30 de la mañana y arribó a las 11 horas a la plaza de Armas, organizada por el colectivo Luz de Esperanza, a la que se sumaron integrantes del colectivo Manos Buscadoras y la agrupación Técnicas Rudas, proveniente de Puebla.

Algunas mamás portaban herramientas que usan en las búsquedas, Todas portaban camisetas con la fotografía de sus hijos y lanzaban consignas para que la gente que las observaba se sumaran a la marcha.

Vicky Ponce, mamá del colectivo Manos Buscadoras, advirtió que ella no va a claudicar. “Seguimos luchando con el corazón. No nos vamos a rendir. Por el amor que les tenemos a cada uno de nuestros hijos, debemos de salir a buscarlos. No debemos dejarlos en el olvido”, advirtió.

Héctor Águila Carvajal, padre de Héctor Adrián Águila, hizo reclamos a los gobiernos estatal y federal. Criticó que, en lugar de asignar recursos para reforzar las tareas de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, destinaron dinero a obras para el Mundial de Futbol.

También señaló el vínculo de políticos con el narcotráfico, en alusión al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

“No queremos un gobierno así. Fuera gobierno narco político. No queremos colores de partidos, queremos gente humanista, como presume la presidenta. ¿Dónde está su humanismo con las madres buscadoras?. Aquí la queremos ver. No hay ningún político que se preocupe por las madres buscadoras, por su dolor, por buscar, por poner un acto protocolario inmediato para buscar a nuestros hijos”, expresó.

Llamó la atención la presencia de Elizabeth, quien tomó el megáfono para pedir apoyo de la gente para buscar a su mamá, Josefina Pintor Cabrales, de 50 años de edad, quien desapareció en diciembre pasado y la última vez que se le vio con vida fue en el parque Rojo.

“Ya casi se cumple medio año y no sabemos nada de ella. Si alguien sabe algo, nos ayudaría mucho saber algo de ella. Estamos desesperados, venimos aquí a pedir apoyo, porque no solo las mamás buscan a sus hijos, también sus hijos buscan a sus mamás. Y no puede ser posible que lleguemos a este punto de que los hijos también busquemos a sus madres y haya tanta indiferencia”, subrayó.

Teresa Corona Navarro, madre buscadora del colectivo Luz de Esperanza, hizo un reclamo por la poca solidaridad de los tapatíos, ya que en la marcha participaron alrededor de 200 personas.

Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza , expresó que en su casa, su madre vive un día triste este 10 de mayo. “Dany (mi hijo desaparecido) vivió con nosotros desde bebé y es un vacío que también mi mamá lo vive como si fuera la madre. participó en la crianza de Dany y es algo que trasciende y eso muchas veces no los vemos”.

Dijo que en el recorrido por la avenida Vallarta-Juárez, era un contraste que había filas para ingresar a los restaurantes y mientras madres buscadoras lanzaban consignas. “Por un lado ves la felicidad de las familias que gracias a Dios no han sido tocadas por el delito de la desaparición y al lado ves marchando una madre que en lugar de estar en un desayuno familiar, esta buscando a su hijo. Es parte de la falta de conciencia que nos hace falta; no digo que esté mal festejar, pero creo que hace falta mas apoyo como nación al tema de las desapariciones”, enfatizó Héctor Flores.

“Porque vivos se los llevaron/vivos los queremos. Hasta encontrarlos/¿por qué los buscamos?/ porque los amamos”, finalizaron coreando esas consignas.