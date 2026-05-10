Familiares exigen que no se deje en libertad a detenido por asesinato de Dilan

Nadie salió a atender a los familiares de Dilan.

En el Día de las Madres, Rebeca Sepúlveda acudió junto con su familia a manifestarse frente a Palacio de Gobierno.

No tuvo festejo. Ella portaba una manta para exigir justicia, por el asesinato de su hijo Dilan Azael Hinojosa Sepúlveda, de 15 años de edad, quien fue apuñalado, en el cruce de la avenida de las Américas y Privada de Cabañas, en la colonia Lomas de Tlaquepaque, en hechos ocurridos el 29 de marzo de 2025.

El adolescente era estudiante de la Secundaria General número 91 y el día de su muerte viajaba en su moto. Llevó a un amigo al sitio señalado y ahí fue donde lo atacaron en forma directa.

Se dijo que lo mataron para robarle su moto, pero no fue así, relató la mamá de Dilan, quien pide la intervención del gobernador Pablo Lemus, porque hay rumores de que la única persona que está detenida, obtuvo un amparo y podría salir libre.

“Yo he estado muy insistente, porque no quiero que el caso de mi hijo quede impune y quiero que se haga justicia, porque es mi hijo y esto no va a quedar así. La verdad no veo que la Fiscalía haga bien su trabajo, es por eso que me estoy manifestando, porque no se me notifica, hubo dos primeras audiencias y no me notificaron y esta última se me notificó porque creo que el asesino que ya está detenido, ya le quieren dar libertad”, indicó la mamá.

Jesús Plascencia, es tío abuelo de Dilan y afirmó que el Poder Judicial tiene que aplicar la justicia para castigar a quien le quitó la vida a Dilan, quien estaba a punto de concluir la secundaria.

“Precisamente estamos aquí porque el día de mañana 11 de mayo será la audiencia donde determine el juez que es lo que sigue, con el asesino confeso que tiene detenido, pero nosotros hemos escuchado rumores, ya ves que todo se sabe por radio pasillo, que lo quieren dejar en libertad. De acuerdo con sus abogados de mi sobrina Rebeca, mamá de Dilan, dijeron que lo mas importante es que nos manifestáramos para que las autoridades judiciales se den cuenta que por ningún motivo vamos a estar de acuerdo en que se permita esa injusticia de liberar a un asesino confeso”, subrayó.

José Manuel Hinojosa, papá de Dilan, dijo que hay videos en los que se descarta el robo como el móvil del asesinato de su hijo. En las imágenes se observa que la agresión fue directa.

En caso de que se deje en libertad a la persona detenida en el Penal de Puente Grande, como uno de los responsables de la muerte de Dilan, los familiares saldrán de nuevo a manifestarse.

Pese a que los familiares de Dilan solicitaban el apoyo del gobierno de Jalisco, nadie salió de Palacio de Gobierno a atender a los manifestantes.