Expide IJCF actas de nacimiento gratuitas para trámites de restitución de personas fallecidas

. .

Con el objetivo de facilitar los procesos administrativos, disminuir traslados y respaldar la economía de las familias que gestionan la restitución de una persona fallecida, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) expide actas de nacimiento sin costo para este tipo de trámites.

Como parte del procedimiento que se realiza ante el Ministerio Público —ubicado en las instalaciones del IJCF—, se solicita un acta de nacimiento de la persona fallecida y del familiar que reclama el cuerpo, a fin de acreditar el parentesco.

Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, explicó que anteriormente las familias debían regresar a sus hogares o acudir al Registro Civil para obtener los documentos, lo que implicaba pérdida de tiempo y costos adicionales. Ahora, gracias a la Coordinación de Atención a Familiares, las actas se expiden de manera inmediata y gratuita dentro del Instituto.

Este servicio es exclusivo para trámites de restitución de personas fallecidas y los documentos cuentan con una marca de agua que especifica su uso. La medida fue posible gracias a la vinculación impulsada por la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP) con la Dirección General del Registro Civil de Jalisco, que habilitó un usuario en las oficinas del IJCF para poner en marcha este beneficio.

El IJCF refrenda así su compromiso de brindar una atención más humana, accesible y eficiente a las familias en momentos sensibles, sumando esta acción a otras iniciativas como la creación del Área de Enlace Institucional y la habilitación de nuevos módulos de atención.

Además, la implementación de este servicio representa un paso importante hacia la modernización de los procesos forenses en Jalisco, al integrar herramientas administrativas que permiten reducir tiempos de espera y ofrecer respuestas más ágiles a la ciudadanía.