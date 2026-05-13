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-Es una vacación? -No, es mi viaje!

Teotihuacan.

Per quanto stia in cima a una piramide, pensieri elevati non ne ho.

«Me encanta tu piel y tu me la vas a negar». Caro Miguel, tu tambien me encantas ma no quiero hacer l’amor con tigo.

Es un amor puro porque eres un angel de los de mi camino.

Eres un hermano y soy tan feliz porqué te encontré.

Me gusta tu color, tu pelo, tus ojos y tu mirada. Me gusta mirarte y escucharte.

Tocarte y besarte es yo creo curiosidad, puro contacto entre hermanos.

Aun me preguntas si soy hombre o mujer. Ah! Soy angel, como ti.

Y que divertito quando quieres quitarme el color de la boca.

Y la misma fecha de nascimiento! Es un signo, no piensas? Te dejé “bobo”? Te va a passar muy pronto. Bronca = problema Miguel è Miguel.

Parla tranquillo, lentamente.

I suoi lineamenti sono sottili. Mi piace guardarlo mentre parla, a volte mi sembra una donna.

Mi piace tanto ma non provo desiderio sessuale per lui e, però, un’altra volta un uomo. Miguel è un angelo come Raul, come la signora Elvia.

No, forse come Thomas il ciclista. I miei angeli portano i pantaloni proprio come me.

Maria Elena Santomauro, italiana, arribó a México en 1995 sin saber prácticamente nada del país.

Su viaje se debió a que quería estar lejos de su patria y de su vida, trantando de esclarecer lo que quería para el futuro.

Nuestro país fue el destino elegido sólo porque las iniciales de Maria Elena creaban la primera sílaba de Messico.

Viajo a Puerto Vallarta en donde, a partir de su español de 12 días, escribió referencias de lo vivido.

Estos textos pasaron a formar parte de Ricordars di Respirare, libro editado por Durango Edizioni y Chilometro Zero (Licencia Creative Commons en www.durangoedizioni.it).

Santomauro se tituló en Ciencias de la Educación en la Bicocca di Milán, es promotora cultura, activa participantes en la vida cultural de Milán (teatro, poesía, música).

México 1995 Maria Elena Santomauro Cultura CRÓNICA, MIÉRCOLES 13 MAYO 2026 18 RELATO