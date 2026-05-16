Invita SEDECO a artistas urbanos a intervenir la ciclovía de la ruta artesanal

Para intervenir la ciclovía de la ruta artesanal, en el centro de Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), a través de la Dirección de Fomento Artesanal, lanzó la invitación pública “Jalisco, arte y artesanía”, dirigida a artistas urbanos y colectivos de artistas urbanos del estado.

Arte urbano

La iniciativa contempla la realización de pinturas y señalética alusiva al sector artesanal jalisciense, sobre la superficie de la ciclovía que conecta el Centro de Guadalajara con la Casa de las Artesanías, en las inmediaciones del Parque Agua Azul.

La convocatoria está dirigida a artistas urbanos y colectivos residentes en Jalisco que cuenten con experiencia previa en intervenciones artísticas en espacios públicos.

Arte urbano

Las y los interesados deberán realizar su registro de manera digital y cumplir con los requisitos establecidos en la invitación pública, la cual está vigente hasta agotar espacios y puede consultarse a través de:

gobjal.mx/ArteYArtesanias.