La cantante Karol G visita Tequila

Para mostrar la riqueza cultural, turística y productiva de Jalisco ante millones de seguidores alrededor del mundo, la cantante colombiana Karol G visitó el municipio de Tequila y colocó una vez más a Jalisco en el escaparate internacional.

Kalor G en Tequila, Jalisco

Durante su estancia, la artista convivió con visitantes y promovió “200 Copas”, un tequila desarrollado en colaboración con Casa Dragones y Bertha González Nieves, en una iniciativa que retoma la tradición, identidad y valor cultural de esta bebida emblemática de México.

Tequila, reconocido como Pueblo Mágico desde 2003, forma parte del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006, consolidándose como uno de los principales referentes turísticos y culturales de Jalisco.

Kalor G en Tequila, Jalisco

El destino integra una amplia oferta turística a través de la Ruta del Valle del Tequila, con más de 50 tequileras, 139 experiencias y productos turísticos; además de infraestructura hotelera, gastronómica y cultural que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.