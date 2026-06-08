Cultura Guadalajara ofrecerá 11 exposiciones en su red de museos durante el mundial de futbol

El Mundial será una oportunidad excepcional para proyectar la vida cultural de Guadalajara: una ciudad diversa, llena de contenidos y profundamente orgullosa de su identidad.

Museo del Guadalajara (CLAUDIA LOPEZ)

A través de la agenda expositiva especial enmarcada en el programa “Guadalajara es Mundialista”, el Ayuntamiento de Guadalajara a través de su Dirección de Cultura y su Red de Museos articulan un esfuerzo sin precedentes.

Esta iniciativa tiene como propósitos fundamentales ofrecer contenidos de alta calidad tanto para habitantes locales como para visitantes foráneos; divulgar el conocimiento científico y conectar con audiencias amplias y diversas mediante el fenómeno deportivo; exponer el talento de los artistas locales; difundir con orgullo nuestro patrimonio tangible e intangible; y generar espacios de profunda reflexión en torno al futbol local como un hito histórico y social.

Museo del Guadalajara (CLAUDIA LOPEZ)

Programa Expositivo por Sede

Museo de Paleontología

Exposición: Un bípedo corre sobre el pasto: La historia de un primate que juega futbol

Sinopsis: Esta muestra narra cómo el ser humano se convirtió en el único linaje homínido en caminar en dos pies, destacando las ventajas evolutivas de una adaptación que permitió al Homo sapiens desarrollar el uso independiente de manos y piernas. Este cambio biológico transformó nuestra anatomía y desencadenó consecuencias culturales enormes, como el surgimiento del futbol.

Esta muestra narra cómo el ser humano se convirtió en el único linaje homínido en caminar en dos pies, destacando las ventajas evolutivas de una adaptación que permitió al desarrollar el uso independiente de manos y piernas. Este cambio biológico transformó nuestra anatomía y desencadenó consecuencias culturales enormes, como el surgimiento del futbol. Inauguración: Sábado 6 de junio, 12:30 h

Sábado 6 de junio, 12:30 h Clausura: 19 de octubre de 2026

Casa Museo López Portillo

Exposición: Once formas de ponerse una camiseta

Sinopsis: Un recorrido por la evolución de las camisetas de los equipos tapatíos de futbol a lo largo del tiempo, acentuando sus transformaciones materiales y simbólicas. A través del diseño y el estilismo deportivo, estos objetos cotidianos se revelan como documentos históricos que reflejan la identidad de Guadalajara, sus pasiones y sus obsesiones.

Un recorrido por la evolución de las camisetas de los equipos tapatíos de futbol a lo largo del tiempo, acentuando sus transformaciones materiales y simbólicas. A través del diseño y el estilismo deportivo, estos objetos cotidianos se revelan como documentos históricos que reflejan la identidad de Guadalajara, sus pasiones y sus obsesiones. Inauguración: Martes 9 de junio, 19:00 h

Martes 9 de junio, 19:00 h Clausura: 9 de agosto de 2026

Museo de la Ciudad

Exposición 1: Gol Gana

Sinopsis: Muestra histórico-divulgativa conformada por fotografías, líneas de tiempo, notas periodísticas, trofeos, medallas e instalaciones artísticas. Su objetivo es difundir el impacto de los equipos de futbol barriales en la cohesión de las comunidades y en la conformación del “ser” tapatío, ligando la expansión urbana del Valle de Atemajac con el surgimiento de estos clubes.

Muestra histórico-divulgativa conformada por fotografías, líneas de tiempo, notas periodísticas, trofeos, medallas e instalaciones artísticas. Su objetivo es difundir el impacto de los equipos de futbol barriales en la cohesión de las comunidades y en la conformación del “ser” tapatío, ligando la expansión urbana del Valle de Atemajac con el surgimiento de estos clubes. Inauguración: Miércoles 10 de junio, 19:30 h

Miércoles 10 de junio, 19:30 h Clausura: 10 de septiembre de 2026

10 de septiembre de 2026 Exposición 2: Mensajeros del delirio

Sinopsis: Los artistas tapatíos José Parra, Carlos Larracilla y Ricky Granna exploran la imaginación y los sueños, generando realidades alternas que entremezclan la cotidianidad tapatía con escenarios traídos de los sitios más íntimos del idilio, la memoria y el miedo.

Los artistas tapatíos José Parra, Carlos Larracilla y Ricky Granna exploran la imaginación y los sueños, generando realidades alternas que entremezclan la cotidianidad tapatía con escenarios traídos de los sitios más íntimos del idilio, la memoria y el miedo. Inauguración: Miércoles 10 de junio, 19:30 h

Miércoles 10 de junio, 19:30 h Clausura: 10 de septiembre de 2026

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG)

Exposición 1: Mística Molusca

Sinopsis: Muestra retrospectiva del célebre monero jalisciense José Ignacio Solórzano “JIS” (bajo la curaduría de Diego Orduño) que pone el foco en los aspectos de su obra que abordan la religión, la espiritualidad, el pensamiento mágico y la meditación.

Muestra retrospectiva del célebre monero jalisciense José Ignacio Solórzano “JIS” (bajo la curaduría de Diego Orduño) que pone el foco en los aspectos de su obra que abordan la religión, la espiritualidad, el pensamiento mágico y la meditación. Inauguración: Sábado 12 de junio, 12:30 h

Sábado 12 de junio, 12:30 h Clausura: 20 de septiembre de 2026

20 de septiembre de 2026 Exposición 2: Ninguna tierra me fue / Nenhuma terra me foi

Sinopsis: La fotógrafa brasileña Luiza Kons retrata en esta serie para la FOTOSALA las pesadillas de un padre acosado por deudas de tierras arrendadas en Brasil, reflejando el precio de la muerte y la incansable lucha por recuperar el patrimonio perdido durante el gobierno de Fernando Collor.

La fotógrafa brasileña Luiza Kons retrata en esta serie para la FOTOSALA las pesadillas de un padre acosado por deudas de tierras arrendadas en Brasil, reflejando el precio de la muerte y la incansable lucha por recuperar el patrimonio perdido durante el gobierno de Fernando Collor. Inauguración: Viernes 5 de junio, 19:30 h

Viernes 5 de junio, 19:30 h Clausura: 20 de septiembre de 2026

20 de septiembre de 2026 Exposición 3: Se Mueven (Apertura de archivo y restauración sobre la “Casa de los Perros”)

Sinopsis: Con motivo de la investigación y próxima restauración de las dos emblemáticas esculturas de las cornisas, se abre un archivo histórico y se descienden los perros a la planta baja para propiciar un diálogo directo con el público. Proyecto realizado en corresponsabilidad con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).

Con motivo de la investigación y próxima restauración de las dos emblemáticas esculturas de las cornisas, se abre un archivo histórico y se descienden los perros a la planta baja para propiciar un diálogo directo con el público. Proyecto realizado en corresponsabilidad con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO). Inauguración: Viernes 26 de junio, 19:30 h

Viernes 26 de junio, 19:30 h Clausura: 20 de diciembre de 2026

Globo, Museo de la Niñez

Exposición: Exposición Inauguración Mundialista

Sinopsis: Recreación de la majestuosidad, el color y la alegría de la ceremonia de apertura mundialista. A través del coleccionismo, el juego tradicional y la pasión futbolera, la exhibición ofrece una mirada creativa a la arquitectura de los estadios y la diversidad cultural de las aficiones.

Recreación de la majestuosidad, el color y la alegría de la ceremonia de apertura mundialista. A través del coleccionismo, el juego tradicional y la pasión futbolera, la exhibición ofrece una mirada creativa a la arquitectura de los estadios y la diversidad cultural de las aficiones. Inauguración: Sábado 13 de junio, 12:30 h

Sábado 13 de junio, 12:30 h Clausura: 19 de julio de 2026

Museo Panteón de Belén

Exposición: De Campo santo a Museo

Sinopsis: Despliegue del archivo histórico recuperado por el área de investigación del museo fuera de sus formatos convencionales. Impresiones de grandes dimensiones, proyecciones sobre el espacio y memorias sonoras integran esta experiencia para conocer la evolución del recinto a través del tiempo.

Despliegue del archivo histórico recuperado por el área de investigación del museo fuera de sus formatos convencionales. Impresiones de grandes dimensiones, proyecciones sobre el espacio y memorias sonoras integran esta experiencia para conocer la evolución del recinto a través del tiempo. Inauguración: Martes 16 de junio

Martes 16 de junio Clausura: 18 de julio de 2026

Museo Raúl Anguiano (MURA)

Exposición: Terreno de juego

Sinopsis: Instalación interactiva que transforma la sala del museo en una cancha de futbol con medidas reglamentarias. La obra vuelca la mirada al deporte como herramienta de cohesión social y activación física, al tiempo que cuestiona de forma crítica el uso persuasivo de los macroeventos como motores de desarrollo en un año crucial para nuestra ciudad y el planeta.

Instalación interactiva que transforma la sala del museo en una cancha de futbol con medidas reglamentarias. La obra vuelca la mirada al deporte como herramienta de cohesión social y activación física, al tiempo que cuestiona de forma crítica el uso persuasivo de los macroeventos como motores de desarrollo en un año crucial para nuestra ciudad y el planeta. Inauguración: Miércoles 17 de junio, 19:00 h

Miércoles 17 de junio, 19:00 h Clausura: 27 de julio de 2026

Galería Urbana Paseo Alcalde

Exposición: La Unión Europea en la cancha: reflejos de una pasión compartida

Sinopsis: Registro fotográfico que articula un mapa visual de los 27 Estados miembros de la UE. Las imágenes reflejan la ética y la estética que se despliegan en el ritual de los estadios, promoviendo valores de cooperación, solidaridad, igualdad de género y el papel activo de niñas y mujeres en el futbol contemporáneo.

Registro fotográfico que articula un mapa visual de los 27 Estados miembros de la UE. Las imágenes reflejan la ética y la estética que se despliegan en el ritual de los estadios, promoviendo valores de cooperación, solidaridad, igualdad de género y el papel activo de niñas y mujeres en el futbol contemporáneo. Inauguración: Viernes 5 de junio

Viernes 5 de junio Clausura: 20 de julio de 2026

Museo del Guadalajara

Horarios de los museos