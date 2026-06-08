Cultura Guadalajara ofrecerá 11 exposiciones en su red de museos durante el mundial de futbol

El Mundial será una oportunidad excepcional para proyectar la vida cultural de Guadalajara: una ciudad diversa, llena de contenidos y profundamente orgullosa de su identidad.
A través de la agenda expositiva especial enmarcada en el programa “Guadalajara es Mundialista”, el Ayuntamiento de Guadalajara a través de su Dirección de Cultura y su Red de Museos articulan un esfuerzo sin precedentes.
Esta iniciativa tiene como propósitos fundamentales ofrecer contenidos de alta calidad tanto para habitantes locales como para visitantes foráneos; divulgar el conocimiento científico y conectar con audiencias amplias y diversas mediante el fenómeno deportivo; exponer el talento de los artistas locales; difundir con orgullo nuestro patrimonio tangible e intangible; y generar espacios de profunda reflexión en torno al futbol local como un hito histórico y social.
Programa Expositivo por Sede
Museo de Paleontología
- Exposición: Un bípedo corre sobre el pasto: La historia de un primate que juega futbol
- Sinopsis: Esta muestra narra cómo el ser humano se convirtió en el único linaje homínido en caminar en dos pies, destacando las ventajas evolutivas de una adaptación que permitió al Homo sapiens desarrollar el uso independiente de manos y piernas. Este cambio biológico transformó nuestra anatomía y desencadenó consecuencias culturales enormes, como el surgimiento del futbol.
- Inauguración: Sábado 6 de junio, 12:30 h
- Clausura: 19 de octubre de 2026
Casa Museo López Portillo
- Exposición: Once formas de ponerse una camiseta
- Sinopsis: Un recorrido por la evolución de las camisetas de los equipos tapatíos de futbol a lo largo del tiempo, acentuando sus transformaciones materiales y simbólicas. A través del diseño y el estilismo deportivo, estos objetos cotidianos se revelan como documentos históricos que reflejan la identidad de Guadalajara, sus pasiones y sus obsesiones.
- Inauguración: Martes 9 de junio, 19:00 h
- Clausura: 9 de agosto de 2026
Museo de la Ciudad
- Exposición 1: Gol Gana
- Sinopsis: Muestra histórico-divulgativa conformada por fotografías, líneas de tiempo, notas periodísticas, trofeos, medallas e instalaciones artísticas. Su objetivo es difundir el impacto de los equipos de futbol barriales en la cohesión de las comunidades y en la conformación del “ser” tapatío, ligando la expansión urbana del Valle de Atemajac con el surgimiento de estos clubes.
- Inauguración: Miércoles 10 de junio, 19:30 h
- Clausura: 10 de septiembre de 2026
- Exposición 2: Mensajeros del delirio
- Sinopsis: Los artistas tapatíos José Parra, Carlos Larracilla y Ricky Granna exploran la imaginación y los sueños, generando realidades alternas que entremezclan la cotidianidad tapatía con escenarios traídos de los sitios más íntimos del idilio, la memoria y el miedo.
- Inauguración: Miércoles 10 de junio, 19:30 h
- Clausura: 10 de septiembre de 2026
Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG)
- Exposición 1: Mística Molusca
- Sinopsis: Muestra retrospectiva del célebre monero jalisciense José Ignacio Solórzano “JIS” (bajo la curaduría de Diego Orduño) que pone el foco en los aspectos de su obra que abordan la religión, la espiritualidad, el pensamiento mágico y la meditación.
- Inauguración: Sábado 12 de junio, 12:30 h
- Clausura: 20 de septiembre de 2026
- Exposición 2: Ninguna tierra me fue / Nenhuma terra me foi
- Sinopsis: La fotógrafa brasileña Luiza Kons retrata en esta serie para la FOTOSALA las pesadillas de un padre acosado por deudas de tierras arrendadas en Brasil, reflejando el precio de la muerte y la incansable lucha por recuperar el patrimonio perdido durante el gobierno de Fernando Collor.
- Inauguración: Viernes 5 de junio, 19:30 h
- Clausura: 20 de septiembre de 2026
- Exposición 3: Se Mueven (Apertura de archivo y restauración sobre la “Casa de los Perros”)
- Sinopsis: Con motivo de la investigación y próxima restauración de las dos emblemáticas esculturas de las cornisas, se abre un archivo histórico y se descienden los perros a la planta baja para propiciar un diálogo directo con el público. Proyecto realizado en corresponsabilidad con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).
- Inauguración: Viernes 26 de junio, 19:30 h
- Clausura: 20 de diciembre de 2026
Globo, Museo de la Niñez
- Exposición: Exposición Inauguración Mundialista
- Sinopsis: Recreación de la majestuosidad, el color y la alegría de la ceremonia de apertura mundialista. A través del coleccionismo, el juego tradicional y la pasión futbolera, la exhibición ofrece una mirada creativa a la arquitectura de los estadios y la diversidad cultural de las aficiones.
- Inauguración: Sábado 13 de junio, 12:30 h
- Clausura: 19 de julio de 2026
Museo Panteón de Belén
- Exposición: De Campo santo a Museo
- Sinopsis: Despliegue del archivo histórico recuperado por el área de investigación del museo fuera de sus formatos convencionales. Impresiones de grandes dimensiones, proyecciones sobre el espacio y memorias sonoras integran esta experiencia para conocer la evolución del recinto a través del tiempo.
- Inauguración: Martes 16 de junio
- Clausura: 18 de julio de 2026
Museo Raúl Anguiano (MURA)
- Exposición: Terreno de juego
- Sinopsis: Instalación interactiva que transforma la sala del museo en una cancha de futbol con medidas reglamentarias. La obra vuelca la mirada al deporte como herramienta de cohesión social y activación física, al tiempo que cuestiona de forma crítica el uso persuasivo de los macroeventos como motores de desarrollo en un año crucial para nuestra ciudad y el planeta.
- Inauguración: Miércoles 17 de junio, 19:00 h
- Clausura: 27 de julio de 2026
Galería Urbana Paseo Alcalde
- Exposición: La Unión Europea en la cancha: reflejos de una pasión compartida
- Sinopsis: Registro fotográfico que articula un mapa visual de los 27 Estados miembros de la UE. Las imágenes reflejan la ética y la estética que se despliegan en el ritual de los estadios, promoviendo valores de cooperación, solidaridad, igualdad de género y el papel activo de niñas y mujeres en el futbol contemporáneo.
- Inauguración: Viernes 5 de junio
- Clausura: 20 de julio de 2026
Horarios de los museos
- Museo Raúl Anguiano / Horario: Martes a viernes de 10:00 a 18:00, sábados de 10:00 a 17:00 /Domingos de 10:00 a 15:00
- Museo de la Ciudad / Horario: Martes a sábado de 10 a 17:30 p.m. y domingos de 10:00 a 15:00
- Museo Panteón de Belén / Horario: Capilla de Santa Paula / Martes a sábado de 15:00 a 19:00
- Museo del Periodismo y las Artes Gráficas / Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00
- Casa Museo López Portillo / Horario: de martes a sábado de 10:00 a 17:00 / Domingo de 10:00 a 16:00
- Globo, Museo de la Niñez / Horario: de jueves a domingo de 10:00 a 18:00
- Museo de Paleontología de Guadalajara / Horario: martes a viernes: 9:30 a 16:45 / Sábado de 10:00 a 16:45 / Domingo de 10:30 a 15:30