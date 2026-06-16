“Leyendas: Grandes Maestros”, una exposición que reúne el legado de la plástica mexicana

Zapopan inauguró la exposición “Leyendas: Grandes Maestros”, con obra de algunos de los nombres más representativos de la plástica mexicana contemporánea y que busca acercar al público a distintas expresiones artísticas que han marcado la historia cultural del país.

“Leyendas: Grandes Maestros”

Realizada en colaboración con Galería Manifesto, la exhibición presenta una selección de piezas de Manuel Felguérez, Juan Soriano, José Chávez Morado, Vicente Rojo, Alejandro Colunga, Luis Valsoto, Dan Kent e Ismael Vargas, artistas cuya trayectoria dejó una huella significativa en la identidad visual de México y cuya influencia permanece vigente.

“Leyendas: Grandes Maestros”

Durante la ceremonia inaugural se realizó el corte de listón que dio apertura oficial a esta exposición, concebida como una oportunidad para acercar al público al trabajo de creadores que contribuyeron a definir corrientes, estilos y nuevas formas de entender el arte mexicano durante el siglo XX y la actualidad.

“Leyendas: Grandes Maestros”

El director de Cultura Zapopan, Cristopher de Alba Anguiano, destacó que este tipo de colaboraciones permiten fortalecer la oferta cultural del municipio y consolidar espacios accesibles para la ciudadanía.

“Justamente es lo que buscamos, hacer equipo con todas las galerías de la Zona Metropolitana de Guadalajara y seguir promoviendo este espacio como un punto de encuentro para artistas locales, aunque hoy estamos de manteles largos con la obra de grandes expositores de la plástica contemporánea mexicana”, expresó.

“Leyendas: Grandes Maestros”

Por su parte, la directora de Galería Manifesto, Katerine Bergengruen, señaló que la exposición representa una reunión excepcional de piezas con alto valor histórico y artístico.

“Esta colección fue un afortunado encuentro de piezas de grandes autores. Son artistas que dejaron huella en la historia del país y que continúan siendo vigentes en la actualidad”, afirmó.

“Leyendas: Grandes Maestros”

La regidora presidenta de la Comisión de Cultura, Martha Angélica Zamudio Macías, subrayó que la muestra también abre un espacio para fortalecer el vínculo entre la comunidad y el arte.

“Cada pieza aquí presente nos recuerda que el arte no solo se contempla, también se siente, se cuestiona, se dialoga y se convierte en un puente entre las personas, las generaciones y las ideas”, expresó.

Con esta exposición, Galería Piso 5 reafirma su vocación como un espacio cultural abierto y accesible para todas las personas, al tiempo que consolida su papel como plataforma para la difusión del talento artístico local, nacional e internacional.

“Leyendas: Grandes Maestros”

Datos

• Exposición: Leyendas: Grandes Maestros

• Sede: Galería Piso 5, Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ)

• Entrada: Gratuita

• Vigencia: Hasta el 17 de julio de 2026

• Organizan: Gobierno de Zapopan y Galería Manifesto