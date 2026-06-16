“Nahuales” en Cannes 2026

Cortometraje de terror que reinterpreta una de las figuras más inquietantes del folclor mexicano desde una mirada contemporánea, “Nahuales”, del joven director, guionista y productor mexicano Alejandro Cervantes (Jalisco, 1996), fue seleccionado recientemente en el “Fantastic Pavilion” del “Marché du Film”, dentro de la edición 79 del Festival Internacional de Cannes.

Alejandro Cervantes, del cortometraje “Nahuales" (Apple Photos Clean Up)

El corto, de horror y thriller, ambientado en un entorno rural marcado por la violencia y el misterio, consiguió un lugar clave en uno de los espacios internacionales más relevantes para el cine de género, donde convergen productores, distribuidores e inversionistas de todo el mundo.

No es de extrañar, sin embargo, este logro. Cervantes ha construido una carrera fructífera y en constante crecimiento. Egresado de la carrera de Cine Digital, ha enfocado su trayectoria en la creación de obras dentro de los géneros de cine fantástico, terror, romance y animación.

En 2019 fue miembro del jurado de la Beca Jenkins-Del Toro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y recibió los premios a Mejor Dirección y Mejor Spot Publicitario en la Muestra CAAV (Universidad de Medios Audiovisuales).

El cortometraje “Nahuales"

En 2023, su cortometraje “La Bestia” recibió cuatro reconocimientos en el festival 7SIFF (Argentina), entre ellos Mejor Cortometraje Extranjero, Mejor Producción, Mejor Diseño Sonoro y una Mención en Cine Fantástico; además, obtuvo el premio a Mejor Cortometraje en la categoría Cero del Festival Diminuto.

Por su parte, su guion “Natalia” obtuvo en 2024 el triunfo en el Bazar de Horrores (Fóbica Fest) y fue seleccionado en los festivales Sinister, Unifest Film y Scriptify.

Experiencia intensa y de atmósfera inquietante, “Nahuales” reúne además un destacado equipo creativo detrás del proyecto: una producción de Onibi Colectivo, en coproducción con Arturo A. Soto, Grimorio Film y Umbría.

El cortometraje “Nahuales"

El elenco está integrado por Ana Belén, Alejandro Villeli y Saúl Sevilla.

Producción: Alejandro Cervantes, Arturo A. Soto, Lucía Bello e Iván (Darwin) Delgadillo. Dirección y guion: Alejandro Cervantes. Dirección de fotografía: Iván (Darwin) Delgadillo. Diseño de producción: Lucía Bello. Asistencia de arte: Areli Rodríguez Castro. Diseño de traje Nahual y vestuario: Samantha Jurado. Diseño de maquillaje: Cocoa Tenorio. Maquillaje FX: Samantha Jurado. Asistencia de maquillaje: Mad Max Lord Zombie. Sonido directo y diseño sonoro: René Mercado.Música: Eduardo Covarrubias Medina. Edición y postproducción: Alejandro Cervantes. Ilustración y diseño del póster: Daniela Miranda.

El cortometraje “Nahuales"

Para saber

“Nahuales” (2026 / Género: horror y thriller / Duración: 4 minutos); transcurre en un pueblo consumido por el miedo y el silencio, donde una brutal noche de violencia convierte una cantina en escenario del horror. Mientras una joven intenta sobrevivir al ataque de una criatura ancestral, un viejo campesino se empeña en negar su existencia.