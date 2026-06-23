La música de algunos países del Mundial de Futbol

En el marco de la Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Me parece un buen motivo para recomendar algunas canciones de países que participan en esta justa.

Balón y música

Ecuador: Un grupo formado en 1970 en Ecuador es Jatari, considerados padres de la nueva canción en ese país. Junto con otros artistas lograron rescatar música tradicional de diferentes regiones e interpretarla a su estilo, recuperando incluso el uso de la ocarina, instrumento que había sido prohibido en 1920 por decreto presidencial. Una de sus canciones es “Mi negra guitarrita”, de 1977, incluida en el disco Canción ecuatoriana. “Esta mi negra guitarrita, ¡ay!, tiene boca y sabe hablar.Esta mi negra guitarrita, ¡ay!, tiene boca y sabe hablar.Sólo los ojos le faltan, ¡ay!, para ayudarme a llorar.Sólo los ojos le faltan, ¡ay!, para ayudarme a llorar”.

España: Una canción muy española es “Los cuatro muleros”, recopilada nada más y nada menos que por Federico García Lorca en 1931 para su colección de canciones populares españolas, y que grabó junto a Encarnación López, conocida simplemente como La Argentinita. Se cree que es una canción anterior a 1920 y que se cantaba en Navidad en el Albaicín. Habla de los arrieros, personas dedicadas al transporte de mercancías con animales. El grupo español Jarcha realizó una muy buena versión en 1987. “De los cuatro muleros,de los cuatro muleros,de los cuatro muleros, mamita mía,que van al río, que van al río”.

Sudáfrica: Tenemos a Johnny Clegg, músico sudafricano con raíces inglesas que fue muy popular junto con su grupo Savuka. Ya falleció, pero dejó un legado de 24 discos de larga duración y musicalizó varias películas, entre las que destaca El rey león 3. Ganó dos discos de platino y cinco álbumes de oro, además de conseguir reconocimiento internacional. Su canción “Shadow Man” logró vender 250 mil copias en una semana y en Francia superó el millón. “If you come to my house,I will show you something to see.It’s a picture of a man I used to be...”.

Turquía: “Bazen İnsan” (en español, A veces humano) es una rolita interpretada por Yaşar Kurt y Arto Tunçboyacıyan, quienes tienen una sólida carrera en solitario, pero que se unieron en 2009 para grabar el disco Nefrete Kine Karşı, que podría traducirse como Contra el odio. Es una canción dentro del pop, pero con raíces de la música tradicional turca. Tanto la letra como la música son composición de ambos.

Argelia: Tinariwen es un grupo tuareg formado en Tamanrasset, Argelia, en 1979. Originalmente se llamaban Taghreft Tinariwen, pero en 1982 abreviaron el nombre. Durante la rebelión tuareg de 1990 sus canciones fueron un mensaje de esperanza y una llamada a la resistencia. Su canción “Tamatant Tilay” (La muerte está aquí) fue creada por uno de los miembros fundadores en 1983 e invita a sus hermanos tuareg a seguir luchando sin temer a la muerte.

Inglaterra: Con la idea de acercar la música renacentista al público contemporáneo nació en Reino Unido el grupo Blackmore’s Night en 1997, liderado por Ritchie Blackmore, exintegrante de Deep Purple, y Candice Night. Tienen 14 discos de estudio y tres recopilatorios. En su disco de 2006, The Village Lanterne, aparece su versión de “Streets of London”, lanzada como sencillo con buena aceptación tanto en Inglaterra como en Norteamérica. Es una composición de Ralph McTell, quien la había grabado originalmente en 1969.

Argentina: Uno de los grupos más importantes del folclor argentino fueron Los Chalchaleros, activos de 1948 a 2003. Su nombre se debe al zorzal chalchalero, un ave cantora del norte del país. Una de sus canciones más representativas es “A qué volver”, de 1968, incluida en el disco 20 años de canto, con letra de Marta Mendicute y música de Eduardo Falú “La casa ya es otra casa,el árbol ya no es aquel.Han voltea’o hasta el recuerdo,entonces, ¿a qué volver?”.

Australia: Uno de los grupos más populares de Australia ha sido Men at Work, con numerosos éxitos internacionales. Uno de ellos es “Down Under” (1981), incluido en el disco Business as Usual. Fue escrita por Colin Hay y Ron Strykert. Una de sus características más reconocibles es el pegajoso riff de flauta traversa improvisado por Greg Ham, elemento clave para convertirla en un éxito mundial.

Senegal: Uno de los músicos más famosos de este país es Youssou N’Dour, quien además de cantante es compositor, empresario y político. Comenzó su carrera en los años setenta y ha sido uno de los principales promotores del mbalax, género popular senegalés. También es reconocido por su compromiso con temas sociales y culturales. Tiene gran parte de su discografía grabada en wolof —lengua hablada en Senegal, Gambia y Mauritania—, aunque también canta en francés e inglés. Su canción “Set” es de 1990. “Have a clear mind, be pure in your heart...”.

Túnez: Dhafer Youssef es maestro del laúd, vocalista y compositor. Está a la vanguardia de la música contemporánea que une Oriente y Occidente. Ha llevado el laúd árabe hacia territorios del jazz, liberándolo de su papel tradicional. Vive en Europa desde 1990, donde ha consolidado una sólida carrera como jazzista. Hasta el momento cuenta con seis discos como solista. Con el Dhafer Youssef Quartet vale mucho la pena escuchar “Byzance”.

Ghana: En este país, el maestro del xilófono Isaac Birituro es toda una institución. Ha logrado transformar su instrumento tradicional en uno contemporáneo al incorporar influencias occidentales presentes en la música que suena en las calles de su país. Junto al músico inglés Sonny Johns ha construido una mancuerna muy efectiva que se refleja en sus grabaciones. Una probadita de lo que pueden hacer está en la canción “Sivukile”, donde colaboran con The Rail Abandon.

FRASE

“La verdadera victoria es superarte a ti mismo.”

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de 21:00 a 22:30 horas por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), en el programa Crónicas del Cromañón, con pura música fine.