Julieta Venegas reúne a más de 5 mil 800 personas en concierto gratuito de Vibra Jalisco Zona Fan en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta vivió una noche de música y celebración con el concierto gratuito de Julieta Venegas, que reunió a más de 5 mil 800 asistentes en Vibra Jalisco Zona Fan, una de las estrategias impulsadas por el Gobierno de Jalisco para acompañar el ambiente festivo de la Copa Mundial de la FIFA.

Julieta Venegas en Puerto Vallarta

Familias, visitantes nacionales e internacionales, así como aficionados al futbol, se dieron cita en este espacio instalado en el municipio para disfrutar de una presentación que convirtió el encuentro deportivo en una experiencia cultural y de convivencia.

Durante el concierto, la reconocida cantautora interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria artística, entre ellos Lento, Andar Conmigo, Eres para Mí, Algo Está Cambiando, Limón y Sal, Me Voy y El Presente, canciones que fueron coreadas por el público durante toda la velada.

La presentación formó parte de la programación gratuita de Vibra Jalisco Zona Fan, iniciativa que busca ampliar la oferta de entretenimiento con actividades recreativas, experiencias inmersivas, transmisiones deportivas y espectáculos artísticos en distintas regiones del estado.

Con este tipo de eventos, Jalisco busca fortalecer la convivencia familiar y consolidar su proyección como destino turístico y cultural durante el desarrollo de la justa mundialista, aprovechando el alcance internacional que genera el torneo.

Julieta Venegas en Puerto Vallarta

Además de Puerto Vallarta, Vibra Jalisco Zona Fan cuenta con sedes en el Auditorio Benito Juárez y en los municipios de Tequila, Chapala, Ajijic, Mazamitla, Tapalpa y Lagos de Moreno, con una programación que busca acercar el ambiente del Mundial a diferentes puntos del estado.