“Giselle, las que no volvieron”: la OFJ convierte un clásico del ballet en un acto de memoria y reflexión

La leyenda romántica de “Giselle” regresa al escenario con una nueva lectura que deja atrás el universo fantástico del ballet clásico para situarse en una conversación contemporánea sobre la ausencia y la memoria.

Giselle, las que no volvieron

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), en colaboración con el Taller Coreográfico de la UNAM, presentará "Giselle, las que no volvieron", una propuesta escénica que reinterpreta uno de los títulos más emblemáticos del repertorio del siglo XIX desde una mirada actual que dialoga con el duelo y las violencias que atraviesan el presente.

Como parte del tercer programa de la Segunda Temporada 2026 de la OFJ, esta producción plantea una transformación simbólica del mito original. En lugar de mantener a las Willis —los espíritus femeninos que habitan la obra clásica— como figuras del imaginario romántico, la puesta las resignifica como presencia de aquellas mujeres cuya ausencia permanece abierta en la memoria colectiva.

Giselle, las que no volvieron

La propuesta reúne la dirección musical de José Luis Castillo con la visión coreográfica de Irina Marcano y Melva Olivas, en un encuentro artístico que integra el trabajo de la agrupación jalisciense con el Taller Coreográfico de la UNAM, una de las compañías universitarias más representativas de la danza contemporánea en México.

En escena, música y movimiento se desarrollan como una sola narrativa. Mientras la OFJ sostiene el recorrido emocional y sonoro de la obra, el cuerpo de baile convierte ese lenguaje musical en una exploración del duelo, la pérdida y la resistencia desde el espacio escénico.

Giselle, las que no volvieron

Más que una reposición del ballet tradicional, "Giselle, las que no volvieron" se presenta como una intervención sobre una obra canónica que conserva el tono trágico del original, pero desplaza el centro del relato hacia preguntas actuales sobre justicia, memoria y la capacidad del arte para abrir espacios de reflexión.

Esta colaboración forma parte de una línea de trabajo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco orientada a ampliar los cruces entre la música sinfónica y otros lenguajes escénicos, incorporando nuevas formas de acercarse al repertorio clásico y conectarlo con el presente.

Giselle, las que no volvieron

Funciones:

— Jueves 25 de junio | 20:30 horas

— Domingo 28 de junio | 13:00 horas

Lugar:

Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas

Ensayo abierto (gratuito, cupo limitado):

— Jueves 25 de junio | 11:00 a 13:00 horas— Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas

Boletos:

Disponibles en taquillas del recinto y plataforma digital del Conjunto Santander

Precio desde: 200 pesos (más cargos por servicio en compras en línea)

Más información:

Programación completa de la Segunda Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco