Julio de Martes Musicales y de Miércoles Literarios

La música y la literatura volverán a ser protagonistas de la agenda cultural de julio con una nueva edición de los ciclos Martes Musicales y Miércoles Literarios, organizados por la Secretaría de Cultura de Jalisco. A lo largo del mes se llevarán a cabo nueve actividades gratuitas que reunirán a intérpretes, escritoras, escritores e investigadores en espacios emblemáticos de Guadalajara.
La programación busca acercar al público a distintas expresiones artísticas mediante conciertos y presentaciones de libros, además de generar un espacio de diálogo entre creadores y asistentes.
Martes Musicales: cuatro noches para disfrutar la música en vivo
Los Martes Musicales se realizarán todos los martes de julio, a las 19:30 horas, en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, con una programación que recorrerá distintos estilos y formatos de la música de concierto.
El ciclo abrirá con el Dueto Nocturno de Verano, integrado por la soprano María Herrada y la pianista Rosa María Valdez, quienes ofrecerán un recital que combina repertorio vocal y piano.
Posteriormente llegará “Sonido y Luz”, una propuesta interdisciplinaria que une el contrabajo de Gergana Marinova con la intervención lumínica de Nancy Martínez, creando una experiencia donde la música dialoga con el arte visual.
La tercera fecha estará a cargo del Dúo Ares, conformado por el clarinetista Alejandro Rodríguez y el pianista Erick Sánchez, quienes interpretarán obras contemporáneas con el objetivo de acercar nuevos públicos a la música académica.
El ciclo concluirá con “La Guitarra Va al Cine”, recital del concertista Ricardo Salinas, músico con más de tres décadas de trayectoria, quien ofrecerá un recorrido por temas que han dejado huella en la historia del séptimo arte.
Miércoles Literarios: libros, autores y diálogo con el público
Los Miércoles Literarios se desarrollarán todos los miércoles de julio, a las 19:00 horas, en la Biblioteca del Edificio Arroniz, donde el público podrá conocer nuevas publicaciones, conversar con sus autores y adquirir ejemplares firmados.
El programa iniciará con la presentación del poemario “En el corazón de la mañana”, de Guadalupe Ángeles. Posteriormente se dará a conocer la colección editorial de la Licenciatura en Escritura Creativa de la Universidad de Guadalajara, un proyecto que impulsa el trabajo de nuevas generaciones de autores.
Más adelante se presentarán los volúmenes de “Mosaico literario”, dedicados a la producción literaria del sur y de la región de Los Altos de Jalisco. La agenda continuará con “Relatos que habitan un pueblo”, de Néstor Daniel Santos Figueroa, y cerrará con la novela “Conocerán tu verdadero nombre”, de Luis García-Manríquez.
La selección editorial reúne publicaciones de sellos independientes, universitarios e internacionales, al tiempo que abre espacio tanto para autores consolidados como para nuevas voces surgidas de la Universidad de Guadalajara.
Con estos ciclos permanentes, la Secretaría de Cultura de Jalisco reafirma su apuesta por fortalecer la difusión de la música y la literatura, promoviendo el encuentro entre artistas, escritores y públicos de todas las edades.
Martes Musicales
- Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen
- Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara
- 19:30 horas | Entrada libre
7 de julio / “Dueto Nocturno de Verano” / María Herrada, soprano /Rosa María Valdez, piano
14 de julio / “Sonido y Luz” / Gergana Marinova, contrabajo / Nancy Martínez, iluminación
21 de julio / “Dúo Ares” / Alejandro Rodríguez, clarinete / Erick Sánchez, piano
28 de julio / “La Guitarra Va al Cine” / Ricardo Salinas, guitarra
Miércoles Literarios
- Biblioteca del Edificio Arroniz
- Zaragoza 224, Centro, Guadalajara
- 19:00 horas | Entrada libre, cupo limitado
8 de julio / Presentación de la colección de libros de la Licenciatura en Escritura Creativa / Participan: Federico Jiménez, Jesús Ramírez, Luis Martín Ulloa y Óscar Rodríguez Romero
15 de julio / “Mosaico literario” / Libros del sur y de Los Altos de Jalisco / Participan: Helga Vega, Cynthia Márquez, Juan Frajoza y Pedro Valderrama Villanueva
22 de julio / “Relatos que habitan un pueblo”, de Néstor Daniel Santos Figueroa /Comentarios: Ricardo Cortez Guzmán
29 de julio / “Conocerán tu verdadero nombre”, de Luis García-Manríquez / Presentan: Olga Villa Meza y Teresa García de Villa