Julio de Martes Musicales y de Miércoles Literarios

La música y la literatura volverán a ser protagonistas de la agenda cultural de julio con una nueva edición de los ciclos Martes Musicales y Miércoles Literarios, organizados por la Secretaría de Cultura de Jalisco. A lo largo del mes se llevarán a cabo nueve actividades gratuitas que reunirán a intérpretes, escritoras, escritores e investigadores en espacios emblemáticos de Guadalajara.

Ricardo Salinas, músico

La programación busca acercar al público a distintas expresiones artísticas mediante conciertos y presentaciones de libros, además de generar un espacio de diálogo entre creadores y asistentes.

Martes Musicales: cuatro noches para disfrutar la música en vivo

Los Martes Musicales se realizarán todos los martes de julio, a las 19:30 horas, en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, con una programación que recorrerá distintos estilos y formatos de la música de concierto.

El ciclo abrirá con el Dueto Nocturno de Verano, integrado por la soprano María Herrada y la pianista Rosa María Valdez, quienes ofrecerán un recital que combina repertorio vocal y piano.

Posteriormente llegará “Sonido y Luz”, una propuesta interdisciplinaria que une el contrabajo de Gergana Marinova con la intervención lumínica de Nancy Martínez, creando una experiencia donde la música dialoga con el arte visual.

Gergana Marinova, contrabajo

La tercera fecha estará a cargo del Dúo Ares, conformado por el clarinetista Alejandro Rodríguez y el pianista Erick Sánchez, quienes interpretarán obras contemporáneas con el objetivo de acercar nuevos públicos a la música académica.

El ciclo concluirá con “La Guitarra Va al Cine”, recital del concertista Ricardo Salinas, músico con más de tres décadas de trayectoria, quien ofrecerá un recorrido por temas que han dejado huella en la historia del séptimo arte.

Libro

Miércoles Literarios: libros, autores y diálogo con el público

Los Miércoles Literarios se desarrollarán todos los miércoles de julio, a las 19:00 horas, en la Biblioteca del Edificio Arroniz, donde el público podrá conocer nuevas publicaciones, conversar con sus autores y adquirir ejemplares firmados.

El programa iniciará con la presentación del poemario “En el corazón de la mañana”, de Guadalupe Ángeles. Posteriormente se dará a conocer la colección editorial de la Licenciatura en Escritura Creativa de la Universidad de Guadalajara, un proyecto que impulsa el trabajo de nuevas generaciones de autores.

Más adelante se presentarán los volúmenes de “Mosaico literario”, dedicados a la producción literaria del sur y de la región de Los Altos de Jalisco. La agenda continuará con “Relatos que habitan un pueblo”, de Néstor Daniel Santos Figueroa, y cerrará con la novela “Conocerán tu verdadero nombre”, de Luis García-Manríquez.

La selección editorial reúne publicaciones de sellos independientes, universitarios e internacionales, al tiempo que abre espacio tanto para autores consolidados como para nuevas voces surgidas de la Universidad de Guadalajara.

Con estos ciclos permanentes, la Secretaría de Cultura de Jalisco reafirma su apuesta por fortalecer la difusión de la música y la literatura, promoviendo el encuentro entre artistas, escritores y públicos de todas las edades.

Alejandro Rodriguez, músico

Martes Musicales

Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen

Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara

19:30 horas | Entrada libre

7 de julio / “Dueto Nocturno de Verano” / María Herrada, soprano /Rosa María Valdez, piano

14 de julio / “Sonido y Luz” / Gergana Marinova, contrabajo / Nancy Martínez, iluminación

21 de julio / “Dúo Ares” / Alejandro Rodríguez, clarinete / Erick Sánchez, piano

28 de julio / “La Guitarra Va al Cine” / Ricardo Salinas, guitarra

Libro

Miércoles Literarios

Biblioteca del Edificio Arroniz

Zaragoza 224, Centro, Guadalajara

19:00 horas | Entrada libre, cupo limitado

8 de julio / Presentación de la colección de libros de la Licenciatura en Escritura Creativa / Participan: Federico Jiménez, Jesús Ramírez, Luis Martín Ulloa y Óscar Rodríguez Romero

15 de julio / “Mosaico literario” / Libros del sur y de Los Altos de Jalisco / Participan: Helga Vega, Cynthia Márquez, Juan Frajoza y Pedro Valderrama Villanueva

22 de julio / “Relatos que habitan un pueblo”, de Néstor Daniel Santos Figueroa /Comentarios: Ricardo Cortez Guzmán

29 de julio / “Conocerán tu verdadero nombre”, de Luis García-Manríquez / Presentan: Olga Villa Meza y Teresa García de Villa