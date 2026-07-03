La condición de lo sagrado en un contexto postmoderno y postsecular

En distintas zonas de Guadalajara han aparecido recientemente espectaculares con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús acompañados del mensaje: “Nada temas, yo seré tu fortaleza”. Se trata de una campaña impulsada por actores del ámbito católico que coincide con la proximidad de la festividad del Sagrado Corazón, que se celebra 19 días después del Corpus Christi.

Espectaculares del Sagrado Corazón con el mensaje “Nada temas, yo seré tu fortaleza"

El fenómeno ha reavivado el debate sobre el lugar de lo religioso en el espacio público. Para algunos, estos signos apuntan a un posible resurgimiento de la religiosidad en un contexto marcado por la secularización y el predominio del consumo cultural y material.

En este marco, diversas naciones han renovado o reafirmado consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, entre ellas Polonia, Portugal, Colombia y El Salvador, en distintos momentos históricos y en contextos sociales y políticos específicos. Estas acciones suelen interpretarse como intentos de reforzar la identidad religiosa frente a procesos de cambio cultural acelerado.

Dentro del calendario litúrgico católico, el viernes posterior a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se dedica a una jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, lo que subraya la importancia simbólica que esta figura mantiene dentro de la estructura eclesial.

Espectaculares del Sagrado Corazón con el mensaje “Nada temas, yo seré tu fortaleza"

En décadas pasadas, el sacerdote ocupaba un lugar central en la vida comunitaria. Su autoridad moral era ampliamente reconocida y su presencia articulaba momentos clave del ciclo vital de las personas, desde el bautismo hasta los ritos funerarios. Sin embargo, ese papel ha cambiado de forma significativa.

En las sociedades contemporáneas, marcadas por la secularización y la pluralización de las creencias, la figura del sacerdote ha perdido centralidad. Su función se ha reconfigurado como la de un actor más dentro de un campo religioso diverso, donde conviven distintas tradiciones, iglesias y formas de espiritualidad.

En este nuevo escenario, el sacerdote comparte espacio con pastores de iglesias evangélicas, líderes espirituales de tradiciones orientales y otras figuras que ofrecen acompañamiento religioso o espiritual en un entorno cada vez más plural. Esta diversidad ha transformado la manera en que se entiende la autoridad religiosa.

La religión, lejos de desaparecer, se ha fragmentado y diversificado. En este contexto, los referentes tradicionales han tenido que adaptarse a una sociedad donde la pertenencia religiosa es más flexible y donde las instituciones compiten por la atención de los creyentes en un entorno simbólico más abierto.

Para algunos observadores del fenómeno religioso, la presencia de imágenes como la del Sagrado Corazón en el espacio público puede interpretarse como un intento de reafirmar una tradición que busca mantener su relevancia en medio de estos cambios culturales.

Espectaculares del Sagrado Corazón con el mensaje “Nada temas, yo seré tu fortaleza"

Sin embargo, este proceso también plantea desafíos: evitar que la religión se reduzca a lógicas de mercado o a estrategias de difusión simbólica que diluyan su contenido espiritual en dinámicas de consumo.

En este contexto, la figura del sacerdote y de lo sagrado en general se encuentran en una etapa de redefinición, marcada por la convivencia entre tradición, pluralidad y nuevas formas de experiencia religiosa.