Hoy es sábado de Bien de Noche en la Ciudad

Bien de Noche, sábado 4 de julio

Los sábados en Guadalajara ya tienen una nueva tradición. Bien de Noche, proyecto impulsado durante la actual administración municipal encabezada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo, se ha consolidado como una de las propuestas más exitosas para recuperar el espacio público y darle una nueva vida al Centro Histórico durante las noches de sábado.

Bien de Noche, sábado 4 de julio

La iniciativa combina cultura, deporte, arte, gastronomía y movilidad activa, invitando a las familias a apropiarse de las calles en un ambiente seguro y festivo. Desde su puesta en marcha ha reunido a miles de asistentes y ha convertido las noches tapatías en un punto de encuentro para locales y visitantes.

Bien de Noche, sábado 4 de julio

Es una forma distinta de vivir Guadalajara, muy diferente a la experiencia dominical de la Vía RecreActiva, programa que desde hace más de dos décadas —iniciado en 2004— se ha convertido en un referente nacional de convivencia y movilidad sustentable.

Bien de Noche, sábado 4 de julio

Ahora, Bien de Noche traslada ese espíritu a un horario nocturno, con museos abiertos, actividades culturales, espectáculos, recorridos y espacios para caminar o pedalear bajo otra luz.

Para esta noche, el Gobierno de Guadalajara invita a disfrutar una nueva edición de #BienDeNocheGDL con un amplio programa de actividades culturales, deportivas y recreativas.

Bien de Noche, sábado 4 de julio

“Hoy es sábado, pero no cualquier sábado, ¡porque hoy toca vivir #BienDeNocheGDL!”, compartió la alcaldesa en sus redes sociales al invitar a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia que, sábado tras sábado, hace latir con más fuerza el corazón de Guadalajara.