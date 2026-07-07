Teatro Degollado abre su memoria histórica con exposición por su 160 aniversario

Como parte de las actividades por su 160 aniversario, el Teatro Degollado abrirá al público una exposición documental que permitirá recorrer la historia de uno de los espacios culturales más emblemáticos de Jalisco. Bajo el título “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, la muestra reúne una selección de materiales históricos que muestran la evolución artística, arquitectónica y cultural del recinto desde su inauguración en 1866.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”

La exposición fue construida a partir del acervo del Centro Documental de las Artes de Jalisco, el cual resguarda más de 7 mil registros conformados por carteles, programas de mano, fotografías, libros, autógrafos y diversos objetos relacionados con los artistas y espectáculos que han pasado por el escenario del Teatro Degollado a lo largo de más de un siglo.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”

Parte importante de este patrimonio documental fue preservado por el actor y dramaturgo jalisciense Aurelio Hidalgo G., quien fungió como administrador del teatro entre 1924 y 1959, permitiendo conservar un amplio testimonio de la actividad cultural desarrollada en este recinto.

El recorrido expositivo se presenta mediante ocho pendones instalados en el vestíbulo del teatro, donde se abordan distintos momentos de su historia, desde las transformaciones de su fachada y la evolución de su imagen gráfica hasta algunos de los espectáculos y artistas que marcaron distintas épocas.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”

La muestra también incorpora recursos contemporáneos para acercar este patrimonio al público, entre ellos una retroproyección con fotografías históricas animadas mediante herramientas de inteligencia artificial, una pieza sonora basada en testimonios sobre la memoria del teatro y una selección de caricaturas en homenaje a las y los artistas que durante décadas han trabajado en el exterior del inmueble.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”

El nombre de la exposición retoma la frase inscrita en la fachada del Teatro Degollado desde 1950: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, una expresión que simboliza el espíritu con el que fue concebido este espacio como un punto de encuentro donde el arte y la cultura prevalecen sobre las diferencias.

Con esta exposición, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Teatro Degollado buscan conmemorar los 160 años del recinto, además de destacar la importancia de conservar los archivos y documentos que permiten reconstruir la memoria cultural del estado.

Exposición “Que nunca llegue el rumor de la discordia”

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