Deporte y contacto con la naturaleza protagonizan la oferta de los cursos de verano

Durante este periodo vacacional, el deporte y el contacto con la naturaleza serán protagonistas de la oferta de verano impulsada por distintas dependencias estatales. La intención es que niñas, niños y adolescentes aprovechen su tiempo libre realizando actividades físicas y experiencias al aire libre que fortalezcan su bienestar y promuevan hábitos saludables.

Natación

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) encabezará una de las ofertas más amplias con cursos inspirados en el Mundial de Futbol 2026. Los participantes podrán practicar disciplinas como natación, futbol, atletismo, taekwondo, voleibol, judo, boxeo y tiro con arco, entre otras, además de participar en dinámicas recreativas y actividades enfocadas en el trabajo en equipo y la convivencia.

La programación también contempla opciones para acercar a las infancias al cuidado del medio ambiente. Los cursos de verano del Área Metropolitana de Bosques Urbanos combinarán senderismo, juegos y actividades sobre conservación del agua, flora y fauna en espacios como el Bosque Los Colomos y el Parque Metropolitano.

Senderismo

Otra alternativa será el Verano Deportivo 2026, que además de disciplinas como futbol, básquetbol y voleibol incluirá talleres de cultura vial, protección civil, cuidado del agua y prevención del delito, así como visitas al Bosque Los Colomos y al Acuario Michin. Finalmente, el Bosque La Primavera organizará un campo de verano con senderos interpretativos, educación ambiental y un campamento para fortalecer el vínculo de las y los participantes con la naturaleza.

Basquetbol

Datos