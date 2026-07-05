Arte y cultura llenarán las vacaciones de verano para niñas, niños y jóvenes en Jalisco

Las vacaciones de verano serán una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su creatividad a través de una amplia oferta de actividades artísticas y culturales impulsadas por el Gobierno de Jalisco. La programación busca acercar a las familias a espacios de formación donde el aprendizaje se combine con el juego, la imaginación y la convivencia.
La Secretaría de Cultura ofrecerá opciones en distintas regiones del estado, con talleres dirigidos a personas desde los seis años de edad. Música, artes visuales, literatura, teatro y danza forman parte de la programación de la Escuela de Artes Jalisco, cuyos cursos buscan despertar el interés por las disciplinas artísticas y fortalecer las habilidades creativas desde edades tempranas.
Uno de los programas más esperados es Mis Vacaciones en la Biblioteca, que volverá a las más de 250 bibliotecas públicas de Jalisco con actividades gratuitas enfocadas en la lectura, la escritura, el pensamiento crítico y la imaginación. Tras reunir a más de 319 mil asistentes el año pasado, la iniciativa regresa con talleres inspirados en la literatura y hasta en el futbol, aprovechando el periodo vacacional para fomentar el hábito de la lectura.
El Museo Cabañas también abrirá un espacio para las infancias con la semana cultural Mitos y leyendas en el arte: ¡de Grecia a los cómics!, donde las y los participantes explorarán historias fantásticas mediante dibujo, teatro, escritura creativa y narrativa gráfica, además de participar en juegos y actividades grupales.
A esta oferta se suma la Casa Taller Literario Juan José Arreola, en Zapotlán el Grande, que organizará un curso donde las niñas y niños adaptarán relatos clásicos de la literatura mexicana para llevarlos al escenario, fortaleciendo tanto la lectura como la expresión oral y artística.
Datos
- Mis Vacaciones en la Biblioteca
- Del 13 de julio al 14 de agosto.
- Más de 250 bibliotecas públicas en todo Jalisco.
- Actividades gratuitas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.
- Escuela de Artes Jalisco
- Del 13 de julio al 8 de agosto.
- Talleres de música, artes visuales, literatura, teatro y danza.
- Costos desde 350 pesos, con opciones gratuitas.
- Museo Cabañas
- Del 20 al 24 de julio.
- Curso para niñas y niños de 5 a 12 años.
- Cuota de recuperación: 900 pesos.
- Casa Taller Literario Juan José Arreola (Zapotlán el Grande)
- Del 7 al 11 de julio.
- Taller de adaptación teatral a partir de literatura mexicana.
- Talleres dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria
- Modalidad presencial y virtual.
- Oferta en matemáticas, STEAM, lectoescritura, emprendimiento, ajedrez e inglés.
- Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes que estudian primaria y secundaria
- Actividades gratuitas con previo registro
- Registro en la plataforma Apprende Jalisco: apprende.jalisco.gob.mx/convocatorias/.
- La fecha límite de registro será el viernes 17 de julio.
- Cupo limitado