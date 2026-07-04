Cultura y tradición enriquecen la experiencia del Mundial en Jalisco

Como parte de la oferta cultural que acompaña al Mundial 2026, Jalisco llevará a cabo una serie de actividades artísticas y culturales en dos de sus sitios más emblemáticos: el Museo Nacional del Tequila (Munat) y el Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”, con el objetivo de fortalecer la experiencia de visitantes, turistas y público local.
La programación busca mostrar la riqueza histórica y cultural del estado a través de expresiones que van desde la danza prehispánica y el juego de pelota mesoamericano hasta recitales y conciertos. La iniciativa pone en valor dos espacios estrechamente ligados a la identidad jalisciense: Tequila, reconocido por su Paisaje Agavero, y Guachimontones, uno de los complejos arqueológicos más representativos del Occidente de México.
Las actividades permitirán al público conocer manifestaciones artísticas inspiradas en las culturas originarias, así como disfrutar de propuestas musicales que abarcan desde la música tradicional hasta repertorios operísticos. En el Museo Nacional del Tequila todas las presentaciones serán gratuitas, mientras que en el Centro Interpretativo Guachimontones el acceso estará incluido con el boleto de ingreso al recinto.
Agéndalo
Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”
Camino al Sitio Arqueológico Guachimontones s/n, Teuchitlán
- Sábado 4 de julio, 12:00 horas / “Ehécatl”Presentación de danza prehispánica
- Domingo 5 de julio, 11:00 horas / “Tlatlauhtia in Tlaloc”Exhibición de juego de pelota mesoamericano
- Domingo 12 de julio, 11:00 horas / “Tlatlauhtia in Tlaloc”Exhibición de juego de pelota mesoamericano
Museo Nacional del Tequila
Ramón Corona 34, Centro, Tequila, Jalisco
- Sábado 4 de julio, 19:00 horas / “Memorias del Alma entre Raíces”Concierto de música popular y tradicional
- Domingo 5 de julio, 12:00 horas / “Cuerdas y sentimiento”Recital de Guillermo Landeros
- Domingo 12 de julio, 12:00 horas / “Gala de Julio: Tres Tenores”Concierto con repertorio operístico