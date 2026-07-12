Convocatoria para llevar nuevos cuerpos y propuestas al Festival Internacional de Danza Jalisco

El XXIX Festival Internacional de Danza Jalisco abrió su convocatoria para integrar la programación de su próxima edición, una oportunidad para que compañías, colectivas, agrupaciones y artistas lleven sus propuestas a distintos escenarios del estado.

Convocatoria para integrar la programación del XXIX Festival Internacional de Danza Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

A través del Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA), mediante la subcuenta Manifestaciones Artísticas, se destinará una bolsa total de 400 mil pesos para otorgar 26 estímulos económicos en cinco categorías.

La convocatoria cobra relevancia no sólo por el apoyo directo a la creación artística, sino también porque ofrece una plataforma de exhibición y circulación para propuestas con distintas trayectorias y formatos. Bajo la línea curatorial “Cuerpos presentes: el futuro se baila ahora”, podrán participar proyectos de danza contemporánea, convencional, experimental y performativa.

Convocatoria para integrar la programación del XXIX Festival Internacional de Danza Jalisco

El festival también abre espacio a creadoras y creadores que se encuentran en los primeros años de su trayectoria mediante la categoría de obras emergentes, además de incorporar formatos audiovisuales con la selección de ocho videodanzas y una propuesta de formación dedicada a investigaciones y metodologías corporales.

Para ampliar la participación más allá de la metrópoli, las compañías seleccionadas en las categorías de piezas largas y cortas que provengan de fuera del Área Metropolitana de Guadalajara podrán recibir apoyo para transportación nacional, hospedaje y alimentos para un máximo de seis integrantes por agrupación.

Convocatoria para integrar la programación del XXIX Festival Internacional de Danza Jalisco

Las propuestas serán evaluadas por un comité dictaminador integrado por especialistas en danza. Los proyectos seleccionados formarán parte del XXIX Festival Internacional de Danza Jalisco, que llevará su programación a recintos culturales y espacios alternativos del Área Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior del estado.

La convocatoria y el registro pueden consultarse en el sitio web:

https://sc.jalisco.gob.mx

Convocatoria para integrar la programación del XXIX Festival Internacional de Danza Jalisco

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