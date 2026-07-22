“El fuego sólo purifica la superficie, pero la raíz siempre queda intacta... Los expedientes no están aquí para ser evaluados, sino para buscar a su próximo paciente. Bienvenido al nuevo Hospital El Pabellón…”.

Adriana de Jesús Casa, autora de “Archivo: El Pabellón”

Neuropsicóloga clínica, Adriana de Jesús Casas Moreno concentra su experiencia profesional en la evaluación del comportamiento humano. Inspirada en semejante visión y contexto, ha construido gran parte de su narrativa ahondando en los recovecos que nos configuran. Autora inquieta, ha incursionado en el microrrelato y el cuento; moviéndose desde el realismo mágico, la ciencia ficción y el terror, a la literatura infantil.

Casas Moreno ha obtenido diversos reconocimientos literarios y ha resultado seleccionada en diversas publicaciones, físicas y digitales, de cuento y microrrelato: “Fanzine Prisma Volante”, de Ediciones El Viaje, por mencionar una de ellas, y desde la cual tuvimos el placer de conocerla.

Con su primer libro en solitario, “Archivo: El Pabellón” (Editorial Ataraxia, 2026) Adriana conjunta su formación clínica con su pasión por la literatura de horror psicológico, el terror sobrenatural y el thriller, construyendo para el lector un universo donde cada página refleja tanto los rincones más oscuros de la mente humana como aquello que desafía toda explicación lógica.

Colección de 27 cuentos, utiliza el formato de expedientes clínicos, notas, observaciones médicas y documentos institucionales recuperados de un hospital psiquiátrico ubicado en la periferia sur de la Ciudad de México y consumido por un incendio, para construir una sólida aproximación a las fobias, delirios, duelos, violencia y culpa, la identidad y los límites entre la enfermedad mental y aquello que, quizá, nunca debió despertar.

¿Estaban todos los pacientes del Pabellón realmente enfermos o algo se encuentra oculto entre los muros del hospital?

“Archivo: El Pabellón”, libro de Adriana de Jesús Casa

Trastornos mentales, traumas, fenómenos inexplicables y horrores imposibles de clasificar esconden y resignifican otro misterio: ¿Qué provocó el incendio que terminó con todo? Aunque cada historia puede leerse de forma independiente, todos los casos presentados pertenecen al mismo hospital y convergen en el último expediente: <<El día que ardió El Pabellón>> que resignificará todo lo leído. Libro que desdibuja las fronteras entre lo plausible y lo imposible, nos regala con cada relato un terrible trágico rompecabezas que va más allá de las comunes antologías de terror.

Queda abierta la invitación para visitar “Archivo: El Pabellón”, libro de Adriana de Jesús Casas, que se presentará, y lo presumimos con gusto, en la más reciente edición de Fóbica, nuestro festival de terror.

¡Sean bienvenidos!