La Coperacha lleva el teatro tapatío a Colombia con una gira que une títeres, música ancestral y comunidad

La compañía jalisciense La Coperacha emprenderá una gira por Colombia para participar en el Festival del Gesto Nobley el XXXI Encuentro de Teatro Joven, dos encuentros con más de tres décadas de historia dedicados al teatro comunitario y al intercambio de experiencias entre agrupaciones latinoamericanas.

La Coperacha

La presencia de la agrupación tapatía forma parte de la celebración de sus 47 años de trayectoria y reafirma su vocación por llevar el teatro de títeres mexicano a escenarios internacionales.

La Coperacha

Durante su recorrido ofrecerá funciones en Medellín y El Carmen de Viboral con “Los pájaros son eternos”, obra del escritor brasileño Luís Giffoni que ha superado las 500 representaciones, y “Las extravagantes aventuras del infante Patatús”, basada en la obra del caricaturista Helioflores, dos montajes que forman parte del repertorio más representativo de la compañía.

Juan José Ramírez “Katira” y La Coperacha

Un espectáculo que une teatro, música y tradición ancestral

La gira estará acompañada por el marakame wixárika Juan José Ramírez “Katira”, músico y guía espiritual que aportará al espectáculo el sonido del violín ceremonial y los cantos tradicionales de su pueblo, en una propuesta que busca tender puentes entre el teatro contemporáneo y los saberes ancestrales.

Juan José Ramírez “Katira” y La Coperacha

La participación de “Katira” refuerza el mensaje de respeto por la naturaleza, la defensa del agua y la preservación de las culturas originarias, mientras que la baterista Dámaris Sotelo complementará la propuesta musical de las funciones.

Juan José Ramírez “Katira” y La Coperacha

La Coperacha, referente del teatro de títeres en México

Con más de cuatro décadas de trabajo, La Coperacha se ha consolidado como una de las compañías de teatro de títeres más importantes del país. Ha creado más de un centenar de obras escénicas y audiovisuales, además de cientos de títeres y escenografías originales, combinando la creación artística con una intensa labor comunitaria desde Casa Reforma, en Guadalajara.

La Coperacha

Su trayectoria incluye presentaciones en escenarios y festivales de México, Cuba, Brasil, Perú, Colombia, Irán, Argentina y Estados Unidos, además de recibir de manera continua apoyos y reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo artístico y de formación de públicos. Paralelamente, desarrolla programas culturales dirigidos a niñas, niños y comunidades vulnerables, con énfasis en la inclusión social y la cultura de paz.

La Coperacha

La gira por Colombia

La gira comenzará el miércoles 22, con la presentación de Los pájaros son eternos en la Casa Amarilla de Nuestra Gente. El viernes 24, La Coperacha ofrecerá dos funciones: primero llevará Las extravagantes aventuras del infante Patatús al Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral y, por la noche, presentará nuevamente Los pájaros son eternos en la Casa Teatro Tespys, como parte de la programación del Festival del Gesto Noble.

El recorrido concluirá el sábado 25 con una función de Las extravagantes aventuras del infante Patatús en la emblemática Sala del Teatro Matacandelas, uno de los espacios escénicos más representativos de Medellín. Finalmente, el domingo 26 la compañía participará en el Encuentro Comunitario de Teatro Nuestra Gente, donde ofrecerá un saludo artístico que combinará jazz y música wixárika, cerrando una gira que fortalecerá los lazos culturales entre México y Colombia mediante una propuesta que integra teatro de títeres, música y trabajo comunitario.