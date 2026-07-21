Intermoda 85 inaugura su edición con la mirada puesta en el talento de los diseñadores mexicanos

Con una apuesta por el talento creativo y la innovación que impulsa a la industria de la moda, Intermoda 85 abrió oficialmente sus puertas este lunes en Expo Guadalajara, donde durante cuatro días reunirá a diseñadores, fabricantes, compradores, emprendedores y especialistas de 14 países para consolidar a Jalisco como la capital latinoamericana de los negocios de la moda.

Intermoda 85

La edición 85 de la exposición reúne más de mil marcas distribuidas en mil 600 stands, con empresas provenientes de 24 estados de la República y 14 países, en un espacio donde las nuevas colecciones, las tendencias y las propuestas de diseño se convierten en el principal atractivo para compradores nacionales e internacionales.

Más allá de las cifras, la inauguración puso el foco en el papel de los diseñadores mexicanos, quienes encuentran en Intermoda una plataforma para presentar colecciones que combinan creatividad, identidad, innovación y visión comercial, fortaleciendo la presencia del diseño nacional dentro y fuera del país.

El presidente de Intermoda, Jaime Barba, aseguró que la moda mexicana vive uno de sus momentos más importantes y destacó que la exposición tiene la responsabilidad de impulsar el crecimiento del sector.

“Hoy, la moda mexicana está viviendo uno de sus momentos más importantes, y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser la plataforma que la impulsa”, expresó.

Añadió que el objetivo es continuar llevando el talento nacional a nuevos mercados y consolidar un espacio donde las ideas se transformen en proyectos y éstos, a su vez, en oportunidades de negocio.

Intermoda 85

La ceremonia inaugural reunió a representantes del sector empresarial, industrial y gubernamental, quienes coincidieron en que Intermoda se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes para la industria del vestido en México.

La directora general de Expo Guadalajara, Elena Hurtado, destacó que Intermoda es el evento de negocios de moda más importante de América Latina y recordó que, en 2020, fue la primera exposición presencial en el mundo tras la emergencia sanitaria, lo que marcó un precedente para la industria ferial internacional.

Por su parte, Mariana Orozco Rosales, directora de Emprendimiento y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Guadalajara, afirmó que la exposición confirma a la ciudad como un lugar donde el talento creativo encuentra oportunidades para crecer.

“Intermoda confirma que Guadalajara es una ciudad donde las ideas encuentran mercado, el talento encuentra oportunidades y los negocios encuentran las condiciones para seguir creciendo”, señaló.

Intermoda 85

En representación del Gobierno de Jalisco, Laura Romero Zueck, directora de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, resaltó que la exposición representa mucho más que una feria comercial.

“Hoy inauguramos mucho más que una exposición; inauguramos un espacio donde nacen alianzas, se generan oportunidades y se fortalece una industria que representa creatividad, innovación, talento y desarrollo económico”, afirmó.

Desde el sector industrial, Jorge Corvera Nepote, vicepresidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), subrayó que la industria del vestido es estratégica para la economía estatal al conectar creatividad, innovación y oportunidades de negocio, mientras que Jaime Pedroza Hernández, representante de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) en Jalisco, destacó que el sector enfrenta desafíos como la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, aspectos que también forman parte de las propuestas que hoy presentan diseñadores y empresas participantes.

Intermoda 85

Con una expectativa superior a los 30 mil visitantes, impulsada por un incremento del 10 por ciento en los registros respecto a la edición anterior, Intermoda 85 busca reafirmar su liderazgo como la plataforma de negocios más importante de la industria de la moda en América Latina, donde las colecciones de diseñadores emergentes y consolidados compartirán escenario con las principales marcas del sector hasta el próximo 24 de julio en Expo Guadalajara.