FICG abre convocatoria para participar en su edición 42

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) abrió la convocatoria para su edición 42, dirigida a realizadores de México y el extranjero que deseen participar con largometrajes y cortometrajes en las distintas secciones competitivas del certamen.

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El periodo de inscripción gratuita permanecerá abierto del 20 de julio al 20 de agosto de 2026. Posteriormente, las cuotas serán de 400 pesos para largometrajes y 200 pesos para cortometrajes. La fecha límite para registrar cortometrajes será el 16 de octubre, mientras que los largometrajes podrán inscribirse hasta el 31 de octubre. Los proyectos seleccionados se darán a conocer en enero de 2027 a través del sitio oficial del festival.

La convocatoria contempla competencias para largometrajes de ficción, documental y animación, así como las secciones Premio Mezcal, Premio Maguey, Hecho en Jalisco y Cine Socioambiental. En conjunto, algunas categorías otorgarán premios económicos de hasta 500 mil pesos, además de las tradicionales estatuillas Mayahuel, Chucho y EMME.

En el caso de los cortometrajes, podrán participar obras de ficción, documental y animación en las categorías Cortometraje Iberoamericano, Premio Rigo Mora y Hecho en Jalisco. Algunas de estas secciones cuentan con el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS), lo que permite que las obras ganadoras sean elegibles para la consideración al Premio Oscar.

Las producciones inscritas deberán haber sido finalizadas entre 2026 y 2027 y cumplir con los requisitos de estreno mexicano o latinoamericano, según la categoría. El registro se realizará únicamente en línea mediante la plataforma oficial del festival, donde los participantes deberán compartir un enlace privado de visualización de su película.

Además, el FICG informó que la asistencia de la directora o director será obligatoria en caso de ser seleccionado para la Competencia Oficial y recordó que el reglamento completo y las bases de participación están disponibles en su sitio web oficial.