Héctor Caro lleva su teatro y su experiencia escénica al Festival Épica de Aguascalientes

El Quinto Festival-Concurso de Monólogos y Unipersonales 2026, en Aguascalientes, ya está en marcha y este fin de semana llegará a su recta final con la participación del actor, director y dramaturgo tapatío Héctor Caro, quien compartirá su experiencia artística tanto en el escenario como en el aula, consolidándose como uno de los invitados destacados del encuentro que reúne propuestas escénicas de distintas entidades del país y del extranjero.

Con una trayectoria de casi cuatro décadas sobre los escenarios, Caro será el encargado de impartir el taller “Instrucciones para encarnar la poesía”, una experiencia intensiva dirigida a personas interesadas en desarrollar herramientas de actuación para la lectura en voz alta, la interpretación de textos y el manejo del escenario.

El curso está pensado para poetas, narradores, lectores y cualquier persona que enfrente el reto de hablar frente al público. A través de ejercicios prácticos, el actor propone acercarse al texto desde la comprensión y la presencia escénica, más que desde la declamación tradicional, ofreciendo recursos que permitan transmitir las palabras con naturalidad y confianza.

Además de su faceta como formador, Héctor Caro presentará “La Lengua Erecta”, un unipersonal satírico construido a partir de cuentos, poemas y canciones de autores mexicanos que exploran el erotismo, el deseo y el humor desde una perspectiva teatral. La puesta en escena combina narrativa, música y actuación en un recital donde la palabra ocupa el centro del escenario, apelando a la complicidad del público mediante la ironía y la reflexión.

Originario de Guadalajara, Caro inició su carrera artística en 1986 y desde entonces ha desarrollado una sólida trayectoria como actor, director y dramaturgo. Su formación incluye estudios en México y el extranjero, mientras que su trabajo ha recorrido escenarios de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, Ecuador, Venezuela y diversos estados de la República Mexicana. Desde 2005 mantiene una actividad profesional constante entre Belo Horizonte, Roma, Caracas, Guadalajara y Quito, consolidando una carrera de proyección internacional.

Con su participación en el Festival Épica, el creador jalisciense se suma al intercambio artístico que caracteriza al encuentro, aportando tanto su experiencia pedagógica como una propuesta escénica que dialoga con el humor, la literatura y el teatro contemporáneo.