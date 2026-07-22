José Manuel Aguilera: escribir historias con la guitarra

Hay músicos que no necesitan presentaciones porque su obra habla por ellos. José Manuel Aguilera es uno de esos casos.

José Manuel Aguilera

Son varias décadas en las que este músico ha cautivado a distintas generaciones con proyectos que siempre encuentran una nueva forma de sorprender.

Lo vi por primera vez en el Foro FIL con Sangre Asteka, una banda que mezclaba el rock con un profundo espíritu mexicano, incluso con el acordeón como protagonista. Después lo vi en la Concha Acústica, durante los primeros conciertos de La Barranca. Más tarde lo encontré haciendo sonar su guitarra con Jaguares. También escuché aquel disco que grabó junto a Jaime López, "Odio Fonky".

Incansable, inclasificable y dueño de una sensibilidad muy particular, José Manuel Aguilera sigue escribiendo historias con seis cuerdas.

Ahora regresa a Guadalajara para presentar "Tinta Negra y Roja", un álbum instrumental inspirado en la literatura mexicana.

José Manuel Aguilera

— José Manuel, vienes a Guadalajara para presentar "Tinta Negra y Roja". Muchos de tus seguidores te consideran un músico de culto. ¿Qué piensas de esa definición?

— El otro día veía una película donde hablaban precisamente de eso. Una obra de culto implica que quizá no le guste a la mayoría, pero que un grupo reducido la aprecia profundamente. No sé si yo sea eso; literalmente, no lo sé.

— Sin embargo, también existe la idea de que un artista de culto es aquel que sigue creando e innovando con los años, sin preocuparse por el éxito comercial, sino por hacer su obra. ¿Te identificas con esa visión?

— Sí. La verdad es que siempre he seguido mis propios impulsos en la música, sin hacer cálculos y sin pensar en llegar a un sector específico de personas. Al contrario, sigo mis propias musas, mis intereses y mis gustos. Me siento muy agradecido cuando eso encuentra resonancia en la gente, pero mientras estoy creando no pienso en eso; pienso en hacer que la obra quede bien.

José Manuel Aguilera

— ¿Cómo te expresas mejor: con la guitarra o con las palabras?

— Creo que con la música. Es un lenguaje que ofrece muchísimas posibilidades y, muchas veces, está por encima de las palabras. Puede resumir emociones y decir cosas que el lenguaje hablado simplemente no alcanza.

— ¿La guitarra fue una elección o ella te eligió a ti?

— Me gusta pensar que ella me eligió. La encontré desde muy joven y me atrapó. Desde entonces sigo tratando de descifrarla, de aprender a tocarla y de descubrir todo lo que guarda. Es un instrumento maravilloso del que sigo profundamente enamorado y sorprendido por la enorme cantidad de música que lleva dentro.

José Manuel Aguilera

— Vienes con una formación muy básica del rock: guitarra, bajo y batería. ¿Cómo se vive este espectáculo con una propuesta tan esencial?

— Lo que estamos tocando es la música de "Tinta Negra y Roja", un disco que publiqué a finales del año pasado. Es un homenaje a la literatura mexicana: cada pieza está dedicada a un libro de autores contemporáneos y representa mi interpretación musical de esas obras.

Fue un disco concebido para el estudio, pero afortunadamente encontramos la forma de llevarlo al escenario con esta formación. En vivo adquiere otra fuerza y otra perspectiva. Hemos tenido que sintetizar muchas cosas, porque en un disco puedes hacer recursos que en un concierto no son posibles, pero encontramos el equilibrio. Ya lo hemos presentado en varias ciudades y estamos muy contentos porque sentimos que es un espectáculo distinto a lo que normalmente la gente acostumbra ver.

— Este disco también es un homenaje a los escritores que han marcado tu vida. ¿Crees que en México nos hace falta leer más?

— En México la gente siempre ha leído poco; no es algo nuevo. Quizá ahora sea más evidente porque los celulares y las redes sociales nos acostumbran a textos muy breves. Cada vez cuesta más trabajo sentarse a leer algo largo.

Aun así, los libros seguirán ahí. Nos han acompañado durante siglos y ofrecen la posibilidad de vivir otras vidas, conocer otros mundos y descubrir historias que nos enriquecen. La lectura siempre estará disponible para quien quiera acercarse.

José Manuel Aguilera

— ¿El oficio de escribir está en peligro de desaparecer?

— No lo creo. Hay mucha gente que sigue escribiendo y el mundo editorial continúa muy activo. Basta ver lo que sucede cada año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

— La ironía es que se presentan miles de libros, pero pareciera que pocos leen.

— Siempre existe la posibilidad de que alguien los lea. Esa es la magia de los libros: ahí están, esperando a quien decida acercarse.

— ¿Se quedaron composiciones fuera de "Tinta Negra y Roja"?

— No. Todo disco tiene un límite de tiempo y había que elegir. Me impuse ciertos parámetros para no abrir demasiado el universo: decidí trabajar únicamente con autores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Eso delimitó naturalmente la selección.

— Si tuvieras que compartir cinco libros indispensables, ¿cuáles serían?

— Varios están representados en el disco. Hay una pieza inspirada en Una realidad aparte, de Carlos Castaneda. Aunque él no era mexicano, todo su universo y sus personajes sí lo son. También dediqué música a "El rey se acerca a su templo", de José Agustín; a “Confabulario”, de Juan José Arreola; y a “Páradais”, de Fernanda Melchor. Esos están entre mis favoritos dentro de los autores mexicanos.

“Tinta Negra y Roja” de José Manuel Aguilera

— También llegarás con una edición limitada en vinil de "Tinta Negra y Roja".

— Sí. Quedó precioso. Es una edición en vinil rojo y negro. La portada es un collage realizado por mi amigo Alberto Blanco, poeta, artista plástico y también homenajeado en el disco. Es una edición muy hermosa y la llevaremos para quienes disfrutan de estos objetos, de estos pequeños fetiches.

— ¿Algo más que quieras decirle al público de Guadalajara?

— Siempre nos llena de gusto volver a Guadalajara. Es una ciudad que me gusta mucho y que, con los años, conozco cada vez mejor. Además, hemos encontrado un público muy fiel y muy atento a lo que hago, y eso lo agradezco profundamente.

Mi interés al regresar es presentar cosas distintas, no repetir el mismo espectáculo. Será un concierto muy diferente a lo que normalmente hago. Para quienes aún no han escuchado el disco, ya está disponible en plataformas y ésta es la oportunidad de vivirlo en directo y experimentarlo de otra manera.

“Tinta Negra y Roja” de José Manuel Aguilera

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