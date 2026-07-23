La Muestra Estatal de Teatro revela las 12 obras que integrarán su edición 29

La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció la selección oficial de las 12 puestas en escena que conformarán la programación de la 29 Muestra Estatal de Teatro (MET), uno de los encuentros más importantes para la difusión del quehacer escénico en la entidad y que busca fortalecer la producción teatral local.

29 Muestra Estatal de Teatro (MET) (ALICIA REYES )

La convocatoria fue emitida por el Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA), en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico y la Jefatura de Teatro, con el propósito de impulsar el trabajo de compañías, creadoras y creadores jaliscienses.

Las obras seleccionadas son “Elpidio y Alicia”, dirigida por Claudia María Rodríguez Recinos; “¡Feliz cumpleaños hermana!”, bajo la dirección de César Sevilla; “Legatus y Dimittas”, dirigida por Gabriela Pescador; “Antes de las siete. La gravedad de la casualidad”, de Alejandro León Hernández; “Blanco Atardecer”, con dirección de Miguel Lugo; “Quisiera ser un ajolote”, dirigida por Kärlek Ramos; “La desconexión”, de Javier Serrano González; “Mausoleo”, bajo la dirección de Natasha Barhedia; “Kiwi”, dirigida por Yadira Jiménez; “Cosas raras”, de LEGOM, con dirección de Jorge Taddeo; “Otoña”, dirigida por Beto Ruíz; y “La Arquitectura del Deseo”, con dirección de Claudia Anguiano “Clos”.

29 Muestra Estatal de Teatro (MET) (ALICIA REYES )

De acuerdo con la dependencia estatal, la selección reúne propuestas que reflejan la pluralidad de lenguajes escénicos, formatos y procesos creativos que distinguen a la escena teatral de Jalisco, ofreciendo un panorama representativo de la producción contemporánea del estado.

Como parte de las actividades paralelas, la Muestra incluirá cuatro talleres de especialización dirigidos a la comunidad escénica: “Hacia una producción sostenible”, impartido por José Miguel Ruiz; “Poéticas del cuerpo para las artes vivas”, a cargo de Nara Pech; “La escritura del deseo”, impartido por Gabriela Ochoa; y “Desentrañando la luz”, coordinado por Marcela Castillo. Estas actividades buscan fortalecer la profesionalización, el intercambio de conocimientos y la creación de redes entre las y los participantes.

29 Muestra Estatal de Teatro (MET) (ALICIA REYES )

La 29 Muestra Estatal de Teatro se llevará a cabo del 21 al 29 de agosto en distintos recintos de Jalisco, con una programación que combinará funciones y actividades de formación para acercar al público a la riqueza del teatro hecho en la entidad.