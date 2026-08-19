FIL Guadalajara presenta “26 en el 26”, una mirada a los novelistas que renuevan la literatura en español

La renovación de la literatura en español tiene múltiples rostros, geografías y formas de narrar. Con la intención de reconocer algunas de las voces que están ampliando los horizontes de la novela contemporánea, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) presentó “26 en el 26”, una selección de 26 novelistas de hasta 40 años cuyas obras representan la diversidad y vitalidad de la narrativa actual.

La iniciativa forma parte de las actividades rumbo a la edición 40 de la FIL Guadalajara, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en Expo Guadalajara, y busca poner en conversación a una nueva generación de escritores de habla hispana.

Las autoras y autores seleccionados nacieron entre 1986 y 2000 y cuentan con trayectorias diversas. Algunos han sido reconocidos con premios nacionales e internacionales y sus obras han sido traducidas a distintas lenguas; otros comienzan a consolidar sus carreras dentro de la narrativa contemporánea.

La lista está integrada por:

Raquel Abend (Venezuela) Laura Baeza (México) Roberto Cambronero (Costa Rica) Rosa Chávez Yacila (Perú) Roberto Chuit Roganovich (Argentina) Jorge Comensal (México) Elisa Díaz Castelo (México) Stuart Flores (Perú) Natalia García Freire (Ecuador) Luis García Manríquez (México) Munir Hachemi (España) Marta Jiménez Serrano (España) Eugenia Ladra (Uruguay) J. J. Maldonado (Perú) Gabriel Mamani Magne (Bolivia) Felipe Núñez Mestre (Colombia) María del Mar Ramón (Colombia) Hiram Ruvalcaba (México) Lorena Salazar Masso (Colombia) Tamara Silva Bernaschina (Uruguay) Lucía Solla Sobral (España) Luciana Sousa (Argentina) Leila Sucari (Argentina) Sofía Troncoso (Chile) Elaine Vilar Madruga (Cuba) Fátima Villalta (Nicaragua)

Una selección construida desde la diversidad

La curaduría de “26 en el 26” estuvo a cargo de un comité integrado por especialistas en literatura, editores, periodistas y escritores: Ana García Bergua, Antonio Ortuño, Sara Poot Herrera, Winston Manrique Sabogal y Marisol Schulz Manaut.

El grupo revisó más de 200 perfiles de autores que contaran con al menos una novela escrita y publicada en español. La deliberación final se llevó a cabo el pasado 4 de agosto de 2026, cuando el comité valoró criterios como la calidad literaria, la diversidad y la capacidad de las obras para mostrar las distintas rutas que actualmente sigue la novela en español.

El resultado es una selección que reúne voces procedentes de América Latina y España, con experiencias y propuestas narrativas distintas, pero vinculadas por una búsqueda común: explorar nuevas posibilidades para contar el presente.

Las obras de estos autores abordan temas como las transformaciones sociales y culturales, la memoria, el cuerpo, la identidad, la naturaleza, la ciencia, la migración y las relaciones entre territorios y comunidades. Además, varios de sus integrantes mantienen vínculos con disciplinas como la poesía, el ensayo, el periodismo, el teatro y la investigación académica.

De esta manera, “26 en el 26” no pretende únicamente presentar una lista de jóvenes novelistas, sino construir un panorama de las inquietudes, lenguajes y preocupaciones que atraviesan a la narrativa contemporánea en español.

Nueve mesas para conversar sobre la novela contemporánea

Durante la edición 40 de la FIL Guadalajara, las y los integrantes de “26 en el 26” compartirán sus propuestas con lectores, escritores y profesionales de la industria editorial.

La programación contempla nueve mesas de diálogo, en las que los autores podrán poner en común sus distintas perspectivas sobre la escritura y las maneras en que la novela está transformándose en el ámbito hispanohablante.

La iniciativa tendrá continuidad después de esta edición. A partir de 2027 se incorporará un Encuentro Internacional de Novelistas, con el propósito de dar seguimiento al proyecto y mantener abierta la conversación sobre el futuro de la narrativa en español.

Una apuesta por el futuro de la literatura

En el acta resolutiva del comité, firmada el 4 de agosto, sus integrantes señalaron que la selección privilegió la calidad literaria y buscó visibilizar propuestas novelísticas que todavía no han alcanzado una difusión masiva en todos los países de habla hispana.

La FIL Guadalajara se plantea así como una plataforma para ampliar el alcance de estas voces y propiciar el encuentro entre distintas literaturas y lenguas. La apuesta, de acuerdo con el comité, está puesta en el futuro de la narrativa y en reconocer una literatura que se encuentra en constante transformación.

La propuesta llega además en un momento significativo para la FIL, que en 2026 celebrará 40 años de existencia. Fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, la feria se ha consolidado como uno de los principales encuentros editoriales y literarios del mundo hispanohablante y ha recibido reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden de Río Branco, otorgada por el gobierno de Brasil.

Con “26 en el 26”, la FIL Guadalajara mira hacia las nuevas generaciones para celebrar no sólo cuatro décadas de historia, sino también la capacidad de la literatura en español para renovarse, cuestionar sus propios límites y encontrar nuevas formas de contar el mundo.